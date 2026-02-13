Brüksel'de 600 günü geçen krizin ardından bölgesel hükümet kuruldu

Ayağından vince asılan zihinsel engelli Hamza: Çekindim, aileme bile anlatamadım

ANKARA'da çalıştığı atölyede iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak görüntüleri çekilen ve sanal medyada paylaşılan zihinsel engelli Hamza S. (26), "Onlar bana böyle bir şaka yapmışlar. Daha doğrusu eşek şakası. Çekindim, aileme bile anlatamadım. Üzgünüm. Cezalarını çeksinler" dedi.