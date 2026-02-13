Brüksel'de 600 günü geçen krizin ardından bölgesel hükümet kuruldu

Ülke, federal düzeyde de "kurulamayan hükümetler"le uluslararası gündemi meşgul ediyor. 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün, 2010'da 541 gün, 2019 seçimleri sonrası 652 gün hükümetsiz kalan Belçika, 2024'teki son seçimin ardından geçen 236. günde hükümetine kavuşmuştu.
Belçika, "barış zamanında hükümetsiz geçen en uzun süre" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na dahi girmişti.
1'i federal, 3'ü bölgesel ve 2'si topluluk düzeyinde olmak üzere toplam 6 hükümetle yönetilen Belçika'da mevcut federal hükümet de yaklaşık 8 ayın ardından kurulabilmişti.