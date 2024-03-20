Brüksel'de Nükleer Enerji Zirvesi düzenlenecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde Brüksel’deki Expo Center’da yarın gerçekleştirilecek zirvede nükleer enerjinin önemi ele alınacak.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi eş başkanlığında gerçekleştirilecek Nükleer Enerji Zirvesi, bu alana odaklanan bugüne kadarki en üst düzey toplantı olacak.

30'a yakın ülkenin temsil edileceği öngörülen zirveye, çok sayıda lider ve bakan ile düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve enerji uzmanları katılacak.

Zirvenin başlangıcında devlet ve hükümet başkanlarının konuşma yapacağı üst düzey bir toplantı gerçekleştirilecek.

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Türkiye'yi zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan, zirvede devlet ve hükümet başkanları oturumunda hitapta bulunacak.

Ülkelerin "net sıfır" hedefleri, Ukrayna-Rusya Savaşı ile temiz enerjiye geçiş sürecinin hızlanması ve nükleer enerjinin rolünün yeniden güçlenmesinin ele alınacağı zirvenin sonunda Nükleer Enerji Zirvesi ortak bildirisi yayımlanacak.

"Nükleer algısı değişiyor"

Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santrali'nde 2011'de yaşanan sızıntı sonrasında, pek çok ülkede kamuoyu baskısının artmasıyla nükleer santrallerin güvenliği konusunda kaygılar ortaya çıkmış ve nükleer enerjiye yaklaşım olumsuz bir hal almıştı.

Rusya'dan ucuz enerji kaynakları tedarik eden pek çok ülke nükleer yatırımlara son vermiş, mevcut reaktörlerin faaliyetlerini durdurmaya başlamıştı.

Ancak, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ucuz enerji tedariki sona eren Batı ülkelerinde elektrik ve gaz için ödenen yüksek faturalar kamuoyu algısını değiştirmişti.

Enerji arz güvenliğine odaklanan Avrupa ülkeleri, savaşla birlikte yaşanan enerji krizi karşısında geçmişte soğuk baktıkları ve kullanımına son vermeyi planladıkları nükleer enerjiye yeniden yönelmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.