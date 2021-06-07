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BTK'dan İBB'nin internet altyapı çalışmalarındaki uygulamalara yönelik uyarı geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) telekomünikasyon şirketi İSTTELKOM’un elektronik haberleşmeye yönelik altyapı çalışmalarındaki bazı uygulamaları nedeniyle uyarılmasına karar verdi. İşte İSTTELKOM’un uyarılmasına neden olan bölgeler ve uygulamalar...

BTK'dan İBB'nin internet çalışmalarına uyarı! Haberler
İBB’ye 2 cm’lik uyarı!
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) telekomünikasyon iştiraki İSTTELKOM’u (İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.) altyapı standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uyardı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre BTK’nın Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, İSTTELKOM’un BTK’nın Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı’nda (EHARD) yer alan kurallara uyup uymadığı ile ilgili olarak yürütülen incelemesini tamamladı. BTK’nın internet sitesinde yayınlanan Kurul kararında, sözkonusu dökümanı ihlal eden İSTTELKOM’un elektronik haberleşme altyapı çalışmaları şu dört başlıkta özetlendi:

20 CM YERİNE 18 CM...

1- Düzenlemenin ‘Kaplamalı Ana/Tali Yollarda (Asfalt vb.) Altyapı Kanal Kazısı Geri Dolgu’ başlıklı maddesinde yer alan; “Asfalt payının altında en az 20 cm beton yer almalıdır. Beton dolgu en az C20 sınıf olmalıdır” hükmüne aykırı olarak, Büyükçekmece Kamiloba projesi kapsamında mini kanal kazısı yapılan bazı güzergâhlarda, beton kalınlığının 20 cm olması gerekirken, yaklaşık 18 cm civarında olması nedeniyle İSTTELKOM’un uyarılmasına karar verildi.

2- Düzenlemenin ‘Kaplamalı Ana/Tali Yollarda (Asfalt vb.) Altyapı Kanal Kazısı Geri Dolgu’ başlıklı maddesinde yer alan; “Asfalt payının altında en az 10 cm C20 beton yer almalıdır” hükmüne aykırı olarak, yerinde denetim sırasında incelenen Büyükçekmece Kamiloba ve Büyükçekmece Bahçelievler projeleri kapsamında yapılan altyapı kanal kazılarında güzergâh üzerine beton atılmamış olması nedeniyle İSTTELKOM’un uyarılmasına karar verildi.

3- Düzenlemenin ‘Genel Standartlar’ başlıklı maddesinde yer alan; “Altyapı kanal kazısı ve mini kanal kazısı imalatlarında güzergâh boyunca üzerine bütün bant ardışık olarak “DİKKAT! (TESİS EDİLEN KABLO ÇEŞİDİ ve İŞLETMECİ TEL) / (İHBAR HATTI TEL)” yazılı olan, 10 cm genişlikte uyarı bandı serilir. Örnek olarak yazı “DİKKAT! F/O KABLO 0212 212 12 12 / ALO153” şeklinde olabilir” hükmüne aykırı olarak, Büyükçekmece Bahçelievler projesi kapsamında bazı güzergâhlarda uyarı bandı kullanılmamış olması nedeniyle İSTTELKOM’un uyarılmasına karar verildi.

4- Düzenlemenin ‘Kanal Kazısı Derinlikleri’ alt başlığında yer alan; “Altyapı tesisi için yapılacak kazıların genişliği en az 30 cm olmalıdır. Altyapı tesisi için yapılacak kazıların derinliği, kablo muhafaza borularının en üst kısmından itibaren zemin seviyesine kadar olan kısımdan oluşmaktadır. Zorunlu asgari derinlik değerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir: Geçiş Tipi Derinli Kaplamalı Ana/Tali Yollar 50 cmk Kaldırım-Tretuvar 50 cm … ” hükmüne aykırı olarak, Silivri Yenimahalle projesi kapsamında yapılan kanal kazılarında 50 cm olması gereken standart güzergâh derinliğinin, denetim sırasında bakılan yerlerde, belirlenen değerin altında olması nedeniyle İSTTELKOM’un uyarılmasına karar verildi.

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