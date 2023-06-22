Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlar tarafından yönetilen Okunoshima adası Japonya'nın gözdesi!

Japonya'nın açıklarında yer alan Okunoshima, Hiroşima'nın Takehara bölgesinde küçük bir ada. "Tavşan Adası" olarak da bilinen Okunoshima'da çoğunlukla yabani tavşanlar bulunuyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bu ada sadece tavşanlara ait! Okunoshima "Tavşan Adası" 1000'den fazla tavşan var!

    Okinoshima'da yer alan tavşanlar adada serbest bir şekilde dolaşabiliyor. Adanın tarihi ise köklü bir geçmişe sahip. İkinci Dünya Savaşı dönemine kadar uzanan ada tarihi, savaş zamanında kimyasal silah üretimi amacıyla inşa edildi.
  • Bu ada sadece tavşanlara ait! Okunoshima "Tavşan Adası" 1000'den fazla tavşan var!

    KİMYASAL MADDELER ÜRETİLİYORDU

    Tesiste tam olarak hangi kimyasal maddelerin üretildiği bilinmiyor ancak bazı kaynaklara göre Japon İmparatorluğu'nun kimyasal silah programı kapsamındaki zehirli gazların üretildiği bir merkez olarak faaliyet göstermesidir. Savaş sona erdikten sonra, Tavşan Adası terk edilmiş ve adadaki tesisler zamanla harabe haline gelmiş.
  • Bu ada sadece tavşanlara ait! Okunoshima "Tavşan Adası" 1000'den fazla tavşan var!

    SAVAŞ DÖNEMİNDEN SONRA TAVŞANLAR ADADA ÇOĞALDI

    Ancak adada bulunan tavşan nüfusu giderek artmış ve savaş sonrası dönemde adaya bırakılan birkaç tavşan hızla çoğalıp bugünkü sevilen ünlü Tavşan Adası'nın oluşmasını sağlamış.
  • Bu ada sadece tavşanlara ait! Okunoshima "Tavşan Adası" 1000'den fazla tavşan var!

    BİNDEN FAZLA TAVŞAN VAR

    Adada serbestçe dolaşan tavşan sayısı yaklaşık 1000'e yakın. Gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken tavşanlar farklı türlerden ve ırklardan oluşuyor. Tavşan Adası'ndaki bu sevimli dostlar oldukça insana alışkın ve dost canlısı. 
  • Bu ada sadece tavşanlara ait! Okunoshima "Tavşan Adası" 1000'den fazla tavşan var!

    VETERİNERLİK HİZMETİ SAĞLANIYOR

    Besin kaynaklarının bol olması nedeniyle de iyi beslenebiliyorlar. Adada veterinerlik hizmeti düzenli olarak sağlanıyor. Gerekli aşılar ve hastalıkların önlenmesi için tedbirler alınıyor. 
  • Bu ada sadece tavşanlara ait! Okunoshima "Tavşan Adası" 1000'den fazla tavşan var!

    BARINAK VE SIĞINAKLARI BULUNUYOR

    Doğal yaşam alanlarının korunması için de gerekli önemler alınıyor. Tavşanlar için çeşitli barınaklar ve sığınaklar yer alıyor. Bu alanlar güvende hissetmelerini ve doğal davranışlarını sergilemelerini sağlıyor.
  • Bu ada sadece tavşanlara ait! Okunoshima "Tavşan Adası" 1000'den fazla tavşan var!

    ZİYARETÇİLERE EĞİTİM VERİLİYOR

    Adaya gelen ziyaretçiler devamlı olarak bilgilendiriliyor. Tavşanların sağlığına zarar verebilecek yiyeceklerin kullanılmaması ve rahatsızlık verilmemesi gibi konularda eğitim veriyorlar.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.