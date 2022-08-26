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Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı

Haftanın son iş gününde bu akşamın yayın akışı merak konusu oldu. Cuma akşamını evinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar; hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağını araştırıyor. İşte, 26 Ağustos 2022 Cuma gününde Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV ve Kanal D'de ekrana gelecek yapımlar...

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  • Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    15:50 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Müslüm
  • Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    15:00 Didem Arslan

    18.25 SHOW Ana Haber

    20:00 Apex: Ölüm Adası
  • Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster
  • Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 İyilik
  • Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Recep İvedik
  • Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    16:00 Kiralık Aşk

    18.45 Star Haber

    20:00 Yerli Dizi Tekrar
  • Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 26 Ağustos Cuma Fox, ATV, Star, TRT1, TV8, Show TV, Kanal D yayın akışı

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    15:45 Canım Annem

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Doya Doya Moda

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