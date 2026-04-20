Bu akşam Uzak Şehir var mı, yok mu? Bugün Uzak Şehir yeni bölümü yayınlanacak mı?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, son gelişmelerin ardından yayın akışında herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D 20 Nisan 2026 Pazartesi TV yayın akışı ile tüm detaylar...
BU AKŞAM UZAK ŞEHİR VAR MI?
Kanal D’nin dizisi Uzak Şehir, 20 Nisan Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Güncel yayın akışına göre Uzak Şehir 58. Bölümü bu akşam saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Meryem’in konağa gelişi, dengeleri bir anda altüst eder. Alya bu yeni duruma mesafe koymayı seçerken, Meryem geçmişten taşıdığı duygularla kendi içinde zorlu bir mücadele verir ve sınırlarını korumaya çalışır. Ancak iki kadının yüz yüze geldiği an, bastırılan gerilim kaçınılmaz biçimde gün yüzüne çıkar.
20 NİSAN 2026 KANAL D TV YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
00.15 Güller ve Günahlar
02.30 Gelinim Mutfakta
05.00 Zalim İstanbul