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Bu akşam yasak var mı? Sokağa çıkma ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yarın saat kaça kadar yasak var?

Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren koronavirüs salgını ile ilgili önlemler başladı. Birçok işletmenin kapatılması sonrası sokağa çıkma yasakları da başladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza saatlik olarak uygulanan sokağa çıkma yasakları hafta sonu tüm vatandaşlar için geçerli oluyor. Peki bu akşam yasak var mı ve yarın saat kaça kadar yasak var?

Bu akşam yasak var mı? Sokağa çıkma ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yarın saat kaça kadar yasak var?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İşte bu akşam uygulanacak yasakla ilgili bilgiler...

Bu doğrultuda ilk uygulaması dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 10.00'da sona erdi.

YASAK YARIN SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Bu akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK SAATLERİ

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

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