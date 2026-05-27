Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bu akşam Yeraltı var mı, yok mu, neden yok? Yeraltı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 Mayıs 2026 NOW TV yayın akışı

        Bu akşam Yeraltı var mı, yok mu? Yeraltı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        NOW TV ekranlarında yayınlanan "Yeraltı" dizisinin ne zaman ekrana geleceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayın akışındaki değişiklik iddiaları ve yeni bölüm tarihiyle ilgili belirsizlikler gündeme gelirken, dizinin son durumu araştırma konusu oldu. İzleyiciler, "Yeraltı bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 20:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        NOW TV ekranlarında yayınlanan “Yeraltı” dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayın akışında olası değişiklikler ve bölüm tarihiyle ilgili belirsizlikler gündeme gelirken, dizinin son durumu araştırma konusu oldu. Peki, Yeraltı bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar haberimizde...

        2

        YERALTI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        NOW TV'nin güncel yayın akışına göre Yeraltı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

        3

        YERALTI NEDEN YOK?

        Yeraltı dizisi geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi. Yapımın ikinci sezonunun ise yaz döneminin ardından, Eylül–Ekim ayları civarında yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

        4

        YERALTI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Haydar Ali’nin Kartal’la karşı karşıya gelmesi, Yeraltı’nda tüm dengeleri değiştirecek büyük bir kırılmanın başlangıcı olur. Boğazın ortasında başlayan bu hesaplaşmada, Haydar Ali yalnızca düşmanıyla değil, kendi kaderiyle de yüzleşmek zorunda kalacaktır.

        Öte yandan Bozo’nun Haydar Ali’ye yönelik planları bambaşka bir boyuta taşınır. Haydar Ali için artık yeni bir yol açılırken, bu yolun onu nereye sürükleyeceği belirsizdir. Verilecek kararlar, yalnızca bugünü değil herkesin geleceğini etkileyecektir.

        Ceylan, Haydar Ali’nin gerçekten gitmeye niyetli olduğunu hissederken, bunu kabullenmekte zorlanır.

        Bozo ise bir yandan Ceylan’la bambaşka bir hayat kurma hayaline tutunurken, diğer yandan çevresindeki herkes için yeni planlar yapmaya başlar. Ancak onun geleceğe dair kurduğu düzen, bazı kişiler için büyük bir tehdide dönüşecektir.

        Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise yıllardır süren düşmanlıkların ardından kurulan yeni dengeleri ve bazı ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşır.

        Yeraltı’nın kapıları Haydar Ali için ilk kez aralanırken, atacağı adım onu gerçekten tek güç mü yapacak… Yoksa geri dönüşü olmayan bir karanlığın içine mi sürükleyecek?

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ortalık savaş alanına döndü

        Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Borç tartışması ölümle bitti
        Borç tartışması ölümle bitti
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması