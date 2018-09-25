Ricardo Quaresma'dan flaş hareket!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve galibiyet 13 yıllık hasretine son veremedi. Mücadelede Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Beşiktaş'ta oyundan çıkan Ricardo Quaresma, duruma tepki gösterdi!