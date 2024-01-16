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        Haberler Sağlık Bu bitki tam bir şifa kaynağı! Faydalarını duyduğunuzda evinizden eksik etmeyeceksiniz!

        Bu bitki tam bir şifa kaynağı! Faydalarını duyduğunuzda evinizden eksik etmeyeceksiniz!

        Geçmişten günümüz bireyler alternatif tıbbın faydalarından yararlanmak istemişlerdir. Bu yüzden bitkilerin mucizeleri günümüzde dahi araştırılmaya ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu bitkilerden biri de reyhandır. Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yemeklerde yoğun olarak kullanılan reyhan, sağlık için de sayısız faydayı barındırır. İşte reyhanın faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 09:50 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:50
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        Kış aylarının soğuk geçmesiyle birlikte hastalıklar boy göstermeye başladı. Özellikle bağışıklık sistemi güçlü olmayan ve sık sık rahatsızlanan kişiler çareyi doğal yöntemlerde aramakta buldu. İşte oldukça faydalı olan reyhan bitkisi hakkında bilinmesi gerekenler...

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        REYHAN BİTKİSİ NEDİR?

        Bir diğer adıyla reyhan otu olan reyhan bitkisi, ballıbabagiller familyasına aittir. Güzel bir kokusu olmasının yanında aynı zamanda birçok faydası olan reyhan, ılıman iklim bitkisidir. Yemekler ve içeceklerde kullanılan reyhanı evinizde süs bitkisi olarak yetiştirmeniz de mümkün.

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        REYHANIN FAYDALARI

        Reyhan bitkisinin faydaları şu şekilde sıralanabilir;

        • Reyhan bitkisi sindirimi düzenleyerek hazımsızlık problemlerinin önüne geçmektedir.
        • Mide hastalıkları üzerinde iyileştirici etkisi bulunmaktadır.
        • Mide bulantısı sorunlarına sahip olan kişilerde rahatlama sağlar.
        • Bağırsaklarda meydana gelen parazit ve bakterileri azaltır.
        • Vücutta toplanan ödemin atılmasını sağlar.
        • Sinir sistemine iyi gelir. Sakinleştirici etkisi vardır.
        • Cilt sağlığı için faydalıdır.
        • Antibakteriyel bir özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirir.
        • Migren gibi ağrı durumlarında ağrının hafiflemesine yardımcı olur.
        • Bronşları temizler.
        • Akciğer dostudur.
        • Tanen ve flavon içeriği ile kanserle mücadelede etkin bir rol oynamaktadır.
        • Yorgunluk ve halsizliğe birebirdir.
        • Ödem atmanıza yardımcı olur.
        • Karaciğere faydalıdır.
        • Öksürüğe iyi gelir.
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        REYHAN ŞERBETİ

        Reyhan şerbetinin hazırlanışı oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir. İşte reyhan şerbeti hazırlanışı:

        Reyhan şerbeti için malzemeler:

        • 5 litre su
        • 1 çay kaşığı limon tuzu
        • 1 demet reyhan
        • 50 gram toz şeker

        Reyhan şerbeti için ilk olarak tencereye 1.5 litre suyu dökün. Suyu kaynattıktan sonra limon tuzunu ekleyin. Ardından yıkadığınız bir demet reyhanı da tencereye ekleyin. Su, limon tuzu ve reyhanları kaynatmaya devam edin. Reyhan suya mor rengini verdikten sonra tencereyi sudan alın ve reyhanları süzün.

        Süzdükten sonra toz şekeri kaynayan suyun içine atın. Ardından şekeri eritin. Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

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        KURU REYHAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

        • 5 bardak suyu kaynatın.
        • Kaynayan suyun içerisine 5 yemek kaşığı kuru reyhanı atın ve 15 ila 20 dakika arasında kaynatmaya devam edin.
        • Reyhan çayı kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.
        • Reyhan suyun rengini döndürdüyse çayı süzün.
        • Reyhan çayının acı bir tadı olabileceği için arzu ederseniz bal ya da limonla karıştırabilirsiniz.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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