Bu bitki tam bir şifa kaynağı! Faydalarını duyduğunuzda evinizden eksik etmeyeceksiniz!

Kış aylarının soğuk geçmesiyle birlikte hastalıklar boy göstermeye başladı. Özellikle bağışıklık sistemi güçlü olmayan ve sık sık rahatsızlanan kişiler çareyi doğal yöntemlerde aramakta buldu. İşte oldukça faydalı olan reyhan bitkisi hakkında bilinmesi gerekenler...

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REYHAN BİTKİSİ NEDİR?

Bir diğer adıyla reyhan otu olan reyhan bitkisi, ballıbabagiller familyasına aittir. Güzel bir kokusu olmasının yanında aynı zamanda birçok faydası olan reyhan, ılıman iklim bitkisidir. Yemekler ve içeceklerde kullanılan reyhanı evinizde süs bitkisi olarak yetiştirmeniz de mümkün.