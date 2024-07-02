Bu bitkiler minik dostunuza zarar verebilir! İşte kediler için zararlı ev bitkileri...

Bitkiler dünyası başlı başına incelenmesi gereken bir dünya. Hangi bitki nasıl bakılır, nasıl çoğaltılır bunlar hep emekle öğrenilmesi gereken şeyler. Ancak öğrenilmesi gereken bir şey daha var, o da özellikle evcil hayvan besleyenlerin evinde bulundurmaması gereken bitkilerin olduğu.