"Bu evde yapılan bütün kötülükler, iyi niyetle yapılıyor değil mi?"

"Bu evde yapılan bütün kötülükler, iyi niyetle yapılıyor değil mi?"

"Bu evde yapılan bütün kötülükler, iyi niyetle yapılıyor değil mi?" Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Aslan'ın evi ateşe verdiği anlar yeni bölüm heyecanını giderek artırıyor.

Aile’nin Salı akşamı ekrana gelecek 16. bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımda; Aslan’ın Leyla’nın başına gelenlerden dolayı annesini suçlaması izleyenleri şaşırtıyor. Leyla’nın hapishanede zor durumda olduğu görülürken, Hülya’nın Devin’le tehdit edercesine konuşması gerilimi artırıyor. Aslan’ın Soykanlar’ın meşhur masasını yaktığı ve evi ateşe verdiği anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı giderek yükseltiyor.

‘Aile’ dizisinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Aile’nin 16. Bölüm 2. Tanıtım;