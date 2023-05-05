FİLM BİTTİĞİNDE 46 YAŞINDA OLACAK

Filmin çekimleri ise 2 yılda bir yapılacak. Şu anda 26 yaşında olan Paul Mescal çekimler bittiğinde 46 yaşında olacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Richard Linklater yer alıyor. Before Sunrise yapımlarını da üstlenen usta yönetmen bu filmlerinde zaman kavramına oldukça dikkat etmişti.