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Bu filmin çekimleri 20 yıl sürecek! 2043 yılında izleyebileceksiniz!

Aftersun ve Normal People gibi filmlerde yer alan Paul Mescal'ın başrol alacağı filmin çekimleri 20 yıl sürecek. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight üçlemesinin yönetmeni Richard Linklater ise yönetmen koltuğunda yer alacak. İşte, çekimleri 20 yıl sürecek filme dair detaylar...

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  • Bu filmin çekimleri 20 yıl sürecek! 2043 yılında izleyebileceksiniz!

    ÇEKİMLERİ 20 YIL SÜRECEK

    Paul Mescal'ın başrol alacağı filmin çekimleri 20 yıl sürecek. Merrily We Roll Along müzikal filmini tersten işleyecek yapım, bir adamın yirmi yıllık hayat hikayesini konu alacak. 
  • Bu filmin çekimleri 20 yıl sürecek! 2043 yılında izleyebileceksiniz!

    FİLM BİTTİĞİNDE 46 YAŞINDA OLACAK

    Filmin çekimleri ise 2 yılda bir yapılacak. Şu anda 26 yaşında olan Paul Mescal çekimler bittiğinde 46 yaşında olacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Richard Linklater yer alıyor. Before Sunrise yapımlarını da üstlenen usta yönetmen bu filmlerinde zaman kavramına oldukça dikkat etmişti.
  • Bu filmin çekimleri 20 yıl sürecek! 2043 yılında izleyebileceksiniz!

    Richar Linklater'ın sevilen filmlerinden birisi olan Boyhood'un çekimleri de 12 yıl sürmüştü. Richar Linkater şu anda 62 yaşında film bittiğinde ise 82 yaşında olacak.
  • Bu filmin çekimleri 20 yıl sürecek! 2043 yılında izleyebileceksiniz!

    Paul Mescal, Merrily We Roll Along filminde Franklin Shepard karakterini canlandıracak. Filmin daha önceden çekilmiş bir yapımı mevcut ancak bu filmde konu tersten işlenecek ve zaman olduğu gibi verilecek.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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