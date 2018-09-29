Bu hafta 12 film vizyona girdi İşte vizyona giren filmler
29.09.2018 - 09:06 | Güncelleme: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 12 film vizyona girdi. "Malcolm X", "Inside Man" ve "25th Hour" gibi başarılı filmlerin yönetmeni Spike Lee'nin yeni filmi "Karanlıkla Karşı Karşıya" izleyici ile buluştu. İşte vizyona giren filmler...
1
1|12
KARANLIKLA KARŞI KARŞIYA
Spike Lee'nin yönettiği; Adam Driver, John David Washington, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Robert John Burke ve Alec Baldwin'in rol aldığı "Karanlıkla Karşı Karşıya" izleyici ile buluşacak. "Malcolm X", "Inside Man" ve "25th Hour" gibi başarılı filmlerin yönetmeni Spike Lee yeni filminde, Ron Stallworth adındaki bir dedektifin "Ku Klux Klan" adlı bir gruba sızarak faşist örgütün kenti ele geçirme planına karşı meydan okumasına odaklanıyor.
2
2|12
İSTİKAMET: DÜĞÜN
Keanu Reeves ve Winona Ryder'ın başrolünde yer aldığı "İstikamet: Düğün"; ortak tanıdıklarının kır düğününe giderken tanışan Frank ve Lindsay adlı iki yetişkinin hikayesini anlatıyor. ABD yapımı romantik komedi türündeki filmin yönetmenliğini Victor Levin yaptı.
3
3|12
ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT
Eli Roth'un yönetmen koltuğuna oturduğu "Eski Evdeki Büyülü Saat"; Lewis Barnavelt adındaki yetim bir çocuğun amcasının yanına taşınmasıyla büyülü ve bir o kadar tehlikeli bir dünyaya adım atmasını konu ediniyor. Eric Kripke'nin senaryosunu kaleme aldığı korku, gerilim ve gizem içerikli filmin başrollerinde Cate Blanchett, Jack Black, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Owen Vaccaro ve Sunny Suljic yer alıyor.
4
4|12
KAYIP ARANIYOR
Hikayesinin tamamı bir bilgisayar üzerinden seyirciye aktarılan gerilim ve dram türündeki "Kayıp Aranıyor"; kayıplara karışan 16 yaşındaki kızını bulmak için bilgisayar üzerinden araştırmaya koyulan bir babanın arayışını konu ediniyor. Aneesh Chaganty'nin yazıp yönettiği filmde; John Cho, Debra Messing, Sara Sohn, Joseph Lee ve Michelle La gibi isimler rol aldı.
5
5|12
CESUR SAVAŞÇILAR
Roel Reine yönetmenliğindeki "Cesur Savaşçılar", Flemenk kasabasında öldürülen bir keşişin gerçek hikayesini gün yüzüne çıkarmayı odağına alıyor. Alex van Galen'in senaryosunu kaleme aldığı Hollanda yapımı filmin başrollerinde Jonathan Banks, Soren Malling, Derek de Lint, Renee Soutendijk, Loes Haverkort ve Gijs Naber bulunuyor.
6
6|12
ÜÇ TEPE
2017 Locarno Film Festivali'nde "Piazza Grande" seyirci ödülünü kazanan ve ardından Toronto'da yarışan "Üç Tepe" adlı filmin başrollerini Inglorious Basterds'tan tanınan Alexander Fehling ve Oscar adaylığı olan Berenice Bejo paylaşıyor. Jan Zabeil'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, kız arkadaşı ve 8 yaşındaki oğlu ile dağ evinde tatile çıkan bir adamın, oğlunun kaybolması sonrasında yaşadığı stresi konu alıyor.
7
7|12
DOKUNMA BANA
Laura Benson, Tomas Lemarquis ve Christian Bayerlein'in rol aldığı Romen yönetmen Adina Pintilie'nin ilk uzun metrajlı filmi "Dokunma Bana"; önyargıların yıkıcılığına dair deneysel bir dramı izleyicinin beğenisine sunacak.
8
8|12
AİLE OYUNLARI
Suzuya Bobo'nun yönettiği; Megan Boone, Larry Bryggman, Alison Fraser, Derek Cecil ve Margaret Anne Florence'nin oynadığı "Aile Oyunları"; erkek arkadaşı ile birlik olup babasının yeni evliliğini sabote etmeye çalışan bir kızın hikayesini anlatıyor.
9
9|12
GECE DÜNYAYI YUTTUĞUNDA
Dominique Rocher'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Gece Dünyayı Yuttuğunda"; bir salgının içerisinde müzikle ayakta kalmaya çalışan bir gencin varoluş deneyimini konu ediniyor. Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant ve Sigrid Bouaziz'in başrollerinde oynadığı filmin hikayesini; Jeremie Guez, Guillaume Lemans ve Dominique Rocher birlikte yazdı.
10
10|12
HALEF
Portakal hasadı için Adana'ya annesinin yanına giden bir çocuğun yaşadıklarını konu edinen "Halef"in yönetmen koltuğunda Murat Düzgünoğlu oturuyor. Muhammed Uzuner, Baran Şükrü Babacan ve Güler Ökten'in başrollerinde oynadığı dram türündeki filmin senaryosu yönetmen Murat Düzgünoğlu ve Meriç Saraçoğlu'na ait.
11
11|12
GÖKTAŞI
Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan, Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Esen, Yılmaz Gruda ve Nilay Toprak'ın başrollerinde yer aldığı "Göktaşı" adlı filmin yönetmenliğini Caner Erzincan yaptı. Komedi türündeki film; Trakya'nın güzide bir köyünde kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıkan halkın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
12
12|12
KÜÇÜK AYAK
Karey Kirkpatrick ve Jason Reisig'in yönettiği haftanın animasyon yapımı "Küçük Ayak", Kocaayak efsanesini farklı bir açıdan beyaz perdeye yansıtacak.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.