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ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT

Eli Roth'un yönetmen koltuğuna oturduğu "Eski Evdeki Büyülü Saat"; Lewis Barnavelt adındaki yetim bir çocuğun amcasının yanına taşınmasıyla büyülü ve bir o kadar tehlikeli bir dünyaya adım atmasını konu ediniyor. Eric Kripke'nin senaryosunu kaleme aldığı korku, gerilim ve gizem içerikli filmin başrollerinde Cate Blanchett, Jack Black, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Owen Vaccaro ve Sunny Suljic yer alıyor.