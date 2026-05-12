        BU HAFTA SATIŞTA! BİM 12-15 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: BİM marketin Salı ve Cuma fırsat ürünleri neler?

        BİM 12-15 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayında: BİM marketin Salı ve Cuma fırsat ürünleri neler?

        BİM, 12 ve 15 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Haftanın kampanyalarında elektronik ürünlerden mutfak ekipmanlarına, küçük ev aletlerinden bahçe ve araç gereçlerine kadar birçok seçenek dikkat çekiyor. Ayrıca beyaz eşya, seyahat ürünleri ve motosiklet aksesuarları da indirimli raflarda yerini alacak. Alışveriş tutkunlarının merakla takip ettiği kampanya dönemine ait tüm detaylar ve broşür içeriği belli oldu. İşte 12-15 Mayıs 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:52 Güncelleme:
        1

        BİM, 12 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürün kampanyasını duyurdu. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında pro scooter, X3 aksiyon kamerası, katlanabilir elektrikli bisiklet, motosiklet ekipmanları ve teknoloji aksesuarları yer alıyor. Ev yaşamına yönelik ürünlerde ise sürgülü aspiratör, vakum makinesi, çeşitli klima modelleri ve ayaklı vantilatör gibi elektronik ürünler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra araç sahiplerine hitap eden oto koltuk kılıfı seti, kameralı dikiz aynası, basınçlı yıkama makinesi, araç yıkama tabancası ve araç içi düzenleyici ürünler de katalogdaki yerini aldı. İşte 12-15 Mayıs 2026 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu ve merak edilen fiyat listesi…

        2

        BİM AKTÜEL 12 MAYIS 2026 KATALOĞU

        Solo Kağıt Havlu (16'lı): 199 TL

        Solo Tuvalet Kağıdı (48'li Dev Paket): 349 TL

        Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1500 ml): 99 TL

        Vanish Multipower Leke Çıkarıcı (1 L): 169 TL

        Asperox Sarı & Mavi Güç (2x1000 ml): 189 TL

        Solo Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 74,50 TL

        Quickdish Telli Bulaşık Süngeri (3'lü): 19,50 TL

        Quickdish Temizlik Bezi: 32,50 TL

        Quickdish Cam Bezi (2'li): 59 TL

        Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu (694 ml): 33,50 TL

        Miss Soda Plus (500 g) + Arap Sabunu (1 L): 119 TL

        Blume Peçete (200'lü): 42,50 TL

        Sparx Diamond Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü (40'lı): 239 TL

        Viking Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml): 49,50 TL

        Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici (250 ml): 34,50 TL

        Protex Kraft Pişirme Kağıdı (16'lı): 39,50 TL

        Macromax Battal Boy Çöp Torbası (20'li): 69 TL

        Macromax Buzdolabı Poşeti (80'li): 59 TL

        Macromax Streç Film (100 Metre): 129 TL

        Queen Desenli Peçete (20'li): 19,50 TL

        Pofu Islak Havlu (100'lü): 25 TL

        Duru Katı Sabun (4x90 g): 72,50 TL

        3

        Zühre Ana Bromelain Şurubu (250 ml): 225 TL

        Ülker Laviva Hindistan Cevizi Dolgulu Bar (35 g): 23 TL

        Doğuş Dökme Siyah Çay Kırmızı Dem (5000 g): 1.099 TL

        Nescafe 25'li Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada / 2si1 Arada): 148 TL

        Pepsi Zero Sugar Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 169 TL

        Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek (4x1 L): 169 TL

        Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay (330 ml): 19,50 TL

        Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret (108 adet): 249 TL

        Nestle Coimor Vişneli Dolgulu Bitter Tablet Çikolata (225 g): 139 TL

        Patislove Tablet Çikolata (100 g - Patates Cipsli / Buğday Patlaklı): 99 TL

        Peripella Kakaolu Fındık Kreması (630 g): 159 TL

        Wefood %100 Yer Fıstığı Ezmesi (300 g): 179 TL

        Sarelle Beyaz Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret (33 g): 33 TL

        Ülker Olala Çikolata Soslu Mini Muffin Kek / Sufle (162 g): 47,50 TL

        Eti Popkek Vişneli Kek (60 g): 13 TL

        Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar (35 g): 39 TL

        Funzi Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker (12 g): 49 TL

        Ülker Oneo Damla Sakızı Aromalı Draje Sakız (60 g): 49 TL

        List Çiğ Fındık (300 g): 249 TL

        Ruffles Patates Cipsi (160 g - Taco Baharatlı): 54,50 TL

        Cipso Patates Cipsi (125 g - Kokoreç Aromalı): 44,50 TL

        Fellas Nohut Cipsi (50 g - Mevsim Yeşillikli): 49 TL

        Ülker Krispi Peynirli Kraker (175 g): 25 TL

        Glutensiz Fabrika Karabuğday Patlağı (24 g): 15 TL

        Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Bisküvi (5x87 g): 99 TL

        4

        Maret Dana Baton Kavurma (1000 g): 995 TL

        Sultan Et Dana Kangal Sucuk (500 g): 299 TL

        Banvit Bütün Piliç (Donuk): 79 TL

        Hastavuk Piliç Döner (1000 g): 239 TL

        Sarp Et Dana Döner (500 g): 299 TL

        Paşalı Et Dana Kıyma (1000 g): 650 TL

        Pınar Hindi Salam (50 g): 13,50 TL

        Pınar %0,5 Yağlı Süt (1 L): 39,50 TL

        Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 189,50 TL

        Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik Jersey Peyniri (500 g): 229 TL

        İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 329 TL

        Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 399 TL

        Yörsan Tost Peyniri (1000 g): 299 TL

        Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir (1000 g): 219 TL

        Aknaz Lor Peyniri (1000 g): 72,50 TL

        İçim Labne (3x180 g): 159 TL

        Dost Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 119 TL

        İçim %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 175 TL

        İçim %18 Yağlı Krema (200 ml): 48,50 TL

        Torku Ayran (1 L): 45 TL

        İçim Orman Meyveli Kefir (1 L): 85 TL

        Yocrush Danone Çilek Aromalı Meyveli Yoğurt (150 g): 39,50 TL

        Daphne Bitter Çikolatalı Sufle (180 g - 2 adet): 119 TL

        Adora Lokmalık Antep Fıstıklı (100 ml): 99 TL

        Akdo Sade & Bal Badem Dondurma (680 ml / 500 g): 185 TL

        5

        BİM AKTÜEL 13 MAYIS 2026 KATALOĞU

        Elektrikli Scooterlar (Segway-Ninebot)

        Ninebot ZT3 Pro Scooter: 57.900 TL

        Özellikler: Maks. 25 km/s hız, 70 km menzil, 1600W anlık güç, 120 kg taşıma kapasitesi.

        Ninebot E3 Pro Scooter: 28.500 TL

        Özellikler: Maks. 25 km/s hız, 35 km menzil, 800W maksimum güç, 100 kg taşıma kapasitesi.

        Aydınlatma Ürünleri (Nisa Luce)

        Modern Tripod Lambader: 2.490 TL

        Özellikler: Üç ayaklı tripod, metal sıvamalı başlıklar.

        Sehpalı Metal Lambader: 3.490 TL

        Özellikler: Ahşap tablalı, dekoratif metal sehpa, kumaş şapkalı.

        Yatak Çeşitleri (Homedius)

        Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak (160x200 cm): 9.990 TL

        Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak (160x200 cm): 7.990 TL

        Multi Comfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak (90x190 cm): 5.790 TL

        Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak (90x190 cm): 2.790 TL

        EcoSleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak (90x190 cm): 1.590 TL

        6

        BİM AKTÜEL 15 MAYIS 2026 KATALOĞU

        Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 15.990 TL

        Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL

        Imex Duocam 4K Aksiyon Kamerası: 2.750 TL

        Motosiklet Intercom Sistemi: 2.750 TL

        Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.990 TL

        Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 590 TL

        Disk Fren Kilidi: 590 TL

        Motosiklet Sırt Çantası (North Pacific): 1.990 TL

        Çok Amaçlı Motosiklet Çantası (40 L): 2.450 TL

        Motosiklet Deflektörü Universal: 990 TL

        Motosiklet Telefon Tutucu Titreşim Engelleyici: 790 TL

        Motosiklet Brandası: 490 TL

        6 Plastik Kancalı File Ahtapot: 299 TL

        Motosiklet Sele Brandası: 119 TL

        Kask Kedi Kulak Süsü: 139 TL

        Motosiklet Kilidi Spk16: 229 TL

        Zincir Temizleme Fırçası: 119 TL

        Şarjlı Led Flaşör: 129 TL

        Trax Bluetooth Speaker: 399 TL

        Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.790 TL

        Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL

        Kumtel Cam Set Üstü Ocak: 3.490 TL

        Kumtel 70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL

        Kumtel Baharat Öğütücü: 399 TL

        Kumtel Teleskobik Elektrikli Fırça: 990 TL

        7

        Kumtel Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

        Kumtel Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL

        FujiPlus Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

        FujiPlus Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL

        Keysmart Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

        Daewoo Klima 12000 BTU: 24.500 TL

        Dijitsu Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

        Dijitsu Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL

        Kumtel 7000 BTU Portatif Klima: 9.900 TL

        Kumtel Buz Makinesi: 5.750 TL

        Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL

        Kumtel Ayaklı Vantilatör: 1.150 TL

        Kumtel Tavan Vantilatörü: 799 TL

        8

        Polosmart Araç İçi Mini Soğutucu (6 L): 2.490 TL

        Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti: 890 TL

        Carplay (7 inç Ekran): 2.790 TL

        Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL

        Araç İçi Kamera Dashcam: 990 TL

        Makaralı Güneşlik: 349 TL

        Hasır Minder: 349 TL

        Araç İçi Kapı Aydınlatma: 349 TL

        Moki Çocuk Emniyet Kemer Desteği: 349 TL

        L Telefon Tutucu: 349 TL

        Araç İçi Güneşlik Şemsiye: 399 TL

        Araç İçi Led Göz: 399 TL

        Metalize Güneşlik (~130x60 cm): 229 TL

        Araç İçi Küllük: 229 TL

        Araç İçi 2’li Bardak Tutucu: 229 TL

        Araç İçi Şişme Boyun Yastığı: 229 TL

        Araç İçi Led 2’li Aydınlatma: 229 TL

        Araç Direksiyon Güneşlik: 129 TL

        Telefon Kaydırmaz Paspas: 129 TL

        Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL

        Mıknatıslı Telefon Tutucu: 229 TL

        Araç Bel Desteği: 99 TL

        Araç İçi Numaratör: 99 TL

        Solar Led Tekerlek Işığı: 399 TL

        Araç Wirelles Adaptör: 229 TL

        Araç Uyarı Işığı: 229 TL

        Araç Led Işık 3m USB: 199 TL

        Yapışkanlı Araç Reflektörü: 229 TL

        Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL

        Bagaj Lastiği: 79 TL

        Sibop Kapağı (4’lü): 69 TL

        9

        Sgs Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL

        AutoWare Şarjlı Araç Yıkama Tabancası 1.250 TL

        AutoWare Araç İçi Organizer Askı 99 TL

        AutoWare Araba Temizlik Fırçası 349 TL

        AutoWare Araba Koltuk Arkası Organizer 229 TL

        Araç İçi Hava Nemlendirici 229 TL

        AutoWare Araç Detay Temizleme Fırçası 99 TL

        AutoWare Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 43x61 cm 229 TL

        AutoWare Araç İçi Bagaj Organizer 349 TL

        AutoWare Çok Kullanışlı Organizer 229 TL

        Sisus Basınçlı Araç Köpük Pompası 2 Litre 399 TL

        Space24 Araç İçi Bardak Tutucu 79 TL

        Space24 Ayak Basınçlı Hava Pompası 229 TL

        Space24 Araç İçi Düzenleyici 229 TL

        Space24 Araç İçi Gözlük Tutucu 129 TL

        Space24 Araç Koltuk Kenarı Tamamlayıcı 229 TL

        Space24 Araç İçi Çöp Kutusu 129 TL

        Space24 Araç İçi Bardak Tutucu 229 TL

        Space24 Basınçlı Temizlik Tabancası 229 TL

        Space24 Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli 79 TL

        Space24 Araç Cam Sileceği 60 cm 129 TL

        Space24 Araç Cam Sileceği 45 cm 129 TL

        Space24 Silikon Çekçek 129 TL

        Auto Power Cam Suyu Yazlık 3 Litre 65 TL

        Auto Power Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 65 TL

        Auto Power Bor Benzin Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL

        Auto Power Oto Bakım Ürünleri 250 ml 35 TL

        Auto Power Bor Dizel Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL

        Auto Power Oto Bakım Ürünleri 500 ml 65 TL

        Autopower Çizik Alıcı Pasta Cila 300 gr 65 TL

        Erpar Universal Oto Halı Paspas 399 TL

        Erpar Halı Bagaj Çantası 299 TL

        10

        Champions Motor Görünümlü Çocuk Bisiklet 16 Jant 5.499 TL

        Venti 20 Jant Bisiklet 4.990 TL

        Kapı Sinekliği Mıknatıslı Cırt Bantlı 179 TL

        Tek Kanat Sineklik 75x125 cm 69 TL

        Çift Kanat Sineklik 130x150 cm 79 TL

        Fiyonklu Elbiseli Bebek 399 TL

        Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 45 TL

        Eolo Hareketli Sürgülü Kitaplar 99 TL

        0-6 Yaş Eğlenceli Gözler Boyama Kitapları 55 TL

        Elena Pelüş Tavşan Lily 499 TL

        Yumurta Saklama Kabı 59 TL

        Okyanus Home Dolap İçi Raf 109 TL

        Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 39 TL

        Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 29 TL

        Pazar Arabası 529 TL

        Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 119 TL

        Kare Badya 79 TL

        Kesme Panosu 85 TL

        11

        Kappa ABS Valiz Büyük Boy 1.069 TL

        Kappa ABS Valiz Orta Boy 949 TL

        Kappa ABS Valiz Küçük Boy 829 TL

        North Pacific Valiz Etiketi 65 TL

        North Pacific Valiz Etiketi 69 TL

        North Pacific Valiz Etiketi 75 TL

        North Pacific Pasaport Kılıfı 129 TL

        North Pacific Pasaport Kılıfı 145 TL

        Mutfak Önlüğü 48x67 cm 99 TL

        Kappa Eva Sandalet Erkek 259 TL

        Kappa Eva Sandalet Kadın 259 TL

        Masa Örtüsü 160x160 cm 129 TL

        Koltuk Örtüsü 170x210 cm 179 TL

        Ören Bayan Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 17 cm 59 TL

        Ören Bayan Mini Amigurumi Kiti 12 cm 125 TL

        Ören Bayan Punch Nakış Kiti 16 cm 209 TL

        Ören Bayan Kırlent Punch Kiti 45 cm 279 TL

        Ören Bayan El Kuklası Kiti 22 cm 49 TL

        Yastık Kılıfı 50x70 cm 79 TL

        Kiğılı Patik Çorap Çeşitleri 2’li Kadın / Erkek 89 TL

        Casilli Sütyen 379 TL

        Casilli Sütyen 369 TL

        12

        Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 85 TL

        Çelik Derin Tencere 849 TL

        Chefs Tek Fiyat Kurban Bıçak Çeşitleri 129 TL

        Chefs Şef Bıçağı 30 cm 139 TL

        Chefs Çelik Satır 36,5 cm 449 TL

        Et Döveceği 279 TL

        Taşıma Sepeti 269 TL

        Chefs Tava 299 TL

        Chefs Wok Tava 389 TL

        Çelik Karnıyarık Tencere 849 TL

        Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.350 TL

        Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm 189 TL

        Krom Sini 50 cm 149 TL

        Ahşap Kapaklı Gravürlü Baharatlık 130 ml 35 TL

        Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 0,8 Litre 59 TL

        Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 1,35 Litre 85 TL

        Paşabahçe Tokio Kase 18 cm 79 TL

        Paşabahçe Tokio Kase 12 cm 109 TL

        Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 2200 cc 229 TL

        Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 285 cc 119 TL

        Glass in Love Cam Kupa 200 cc 99 TL

        Çok Amaçlı Cam Yağ Spreyi 200 ml 109 TL

        Süzgeç 14 cm 65 TL

        Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 89 TL

        Dolma Kapağı 21 cm 55 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
