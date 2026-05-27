Bu hafta Sevdiğim Sensin var mı, yok mu? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Star TV’nin sevilen yapımlarından Sevdiğim Sensin dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı haftası nedeniyle kanalların yayın akışında yaşanan değişiklikler, dizinin yeni bölüm durumunu da gündeme getirdi. İzleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü dizinin ekrana gelip gelmeyeceğini ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bu hafta Sevdiğim Sensin var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 28 Mayıs 2026 Star TV yayın akışı ile tüm ayrıntılar...
SEVDİĞİM SENSİN BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
Star TV’nin güncel yayın akışına göre Sevdiğim Sensin dizisi, 28 Mayıs 2026 akşamı yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümünün 4 Haziran’da yayınlanması bekleniyor.
SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dicle, yıllardır yasını tuttuğu ablasıyla ilgili gerçeği öğrenince yeni bir ikilemle baş başa kalır. Bir tarafta ona gerçeği söyleyen Kadir, diğer tarafta ise ondan gerçeği saklayan Erkan vardır. Fakat Erkan’la yüzleştiğinde, ablasının gerçekten de yaşadığını öğrenmesi Dicle için büyük bir yıkım olur. Bu yıkımın ardından kendini toparlamaya çalışan Dicle, ablasını bulmak için güçlü ve umutlu kalmaya çalışır.
Hamdi’nin ölümü ise Aldurlar’ın üzerine kara bir bulut gibi çökerken; köşkte yas, öfke ve hesaplaşmalar birbirine karışır. Esat geri dönüşü olmayan bir karar alırken, İnci yaptıklarının bedelini ödediği bir durumun içine düşer.
Ferman ise karanlık planlarının peşinden sessizce ilerler. Hem Derya’nın yaşama ihtimalini öğrenmesi hem de Civan’ın bu gerçeği ondan saklamış olması nedeniyle büyük bir öfkeye kapılır. Özellikle Civan’a duyduğu öfke, ikili arasında büyük bir hesaplaşmaya neden olur. Bu hesaplaşmanın bedelini ise Civan ağır öder. Ferman, ona karşı sinsi bir plan kurar. Bu plan; Nilüfer’in de zarar göreceği, Civan ile Nilüfer aşkının sınanacağı bir sürecin başlangıcı olur.
Feride’nin geçmişine dair parçalar yavaş yavaş yerine otururken, Tahir’le çıktığı yolculukta kendi başına adımlar atmaya başlar. Geçmişinin ve kim olduğunun cevabını bulacağı kişiye ulaşmasına ise çok az kalır.
Erkan’ın Dicle’ye büyük bir teklif yapacağı sırada öğreneceği bir bilgi ise o teklifin önüne geçer.