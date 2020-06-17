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Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir Bilim Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları düzenli olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Son iki haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Pandemi vakalarının artış göstermesi akıllara yasakların tekrar gelip gelmeyeceğini getirdi. Peki Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli mi? İşte detaylar...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı

20-21 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme sürecine dair önemli adımlar atılmasının ardından halkın kurallara dikkat etmemesi vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Peki Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli mi? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı.

Şimdi gözler kabine toplantısından çıkacak karara kilitlendi. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

HAFTA SOU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Sokağa çıkma yasağı son olarak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.

Bu hafta sokağa çıkma yasağına dair iller bazında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maskei yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;

Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bolu
Burdur
Denizli
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Sivas
Şırnak
Tunceli
Uşak
Zonguldak
Diyarbakır
Erzurum
Kayseri
Rize
Şanlıurfa

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