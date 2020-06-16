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Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran Sokağa çıkma yasağı illeri hangileri?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarındaki azalış nedeniyle normalleşme sürecine girilmesile birlikte uzun bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanmıyordu. Fakat son günlerde vaka sayılarındaki artış gözleri Kabine Toplantısına çevirdi. Peki Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran Sokağa çıkma yasağı illeri hangileri? İşte detaylar...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı

20-21 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme sürecine dair önemli adımlar atılmasının ardından halkın kurallara dikkat etmemesi vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Bu hafta toplanacak kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran Sokağa çıkma yasağı illeri hangileri? İşte detaylar...

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı.

Şimdi gözler kabine toplantısından çıkacak karara kilitlendi. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sokağa çıkma yasağı son olarak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.

Bu hafta olası bir sokağa çıkma yasağı kararında kısıtlamanın uygulanacağı illere dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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