7-8 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme sürecine dair önemli adımlar atılmasının ardından halkın kurallara dikkat etmemesi vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Peki Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi.

Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı.