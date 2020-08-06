Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Soylu açıkladı: 8-9 Ağustos Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak m

8-9 Ağustos tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme sürecine dair önemli adımlar atılmasının ardından vaka sayılarında son günlerde tekrar bir artış gerçekleşti. BakAn Koca, vatandaşların koronavirüs tadbirlerine riayet etmesini söylerken, sokağa çıkma yasağına ilişkin Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başlamıştı. Yaz tatilleri ve tedbirlere riayet edilmemesi vakaların artışına neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında, "Sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.