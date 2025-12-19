Bu hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hafta sonu hava durumu raporu paylaşıldı. Hafta sonu ailesi ve arkadaşlarıyla dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar, hava muhalefetindeki son durumu merak ediyor. MGM'den gelen son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken özellikle iç bölgelerde buzlanma riski ihitmali var. Peki, 20-21 Aralık bu hafta sonu hava nasıl olacak?
Bu hafta sonu hava durumu planı olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU 20-21 ARALIK 2025
Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve parçalı bulutlu havanın yerini, pazar gününden itibaren batı bölgelerden giriş yapacak olan yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.
Hafta sonu beklenen sıcaklık değerleri;
Ankara'da 9-8,
İstanbul'da 14-15,
İzmir'de 16-17,
Antalya'da 18-16 derece civarında seyredecek.