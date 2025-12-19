Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bu hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

        Bu hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hafta sonu hava durumu raporu paylaşıldı. Hafta sonu ailesi ve arkadaşlarıyla dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar, hava muhalefetindeki son durumu merak ediyor. MGM'den gelen son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken özellikle iç bölgelerde buzlanma riski ihitmali var. Peki, 20-21 Aralık bu hafta sonu hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu hafta sonu hava durumu planı olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

        2

        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        3

        HAFTA SONU HAVA DURUMU 20-21 ARALIK 2025

        Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve parçalı bulutlu havanın yerini, pazar gününden itibaren batı bölgelerden giriş yapacak olan yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.

        Hafta sonu beklenen sıcaklık değerleri;

        Ankara'da 9-8,

        İstanbul'da 14-15,

        İzmir'de 16-17,

        Antalya'da 18-16 derece civarında seyredecek.

        4

        İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!