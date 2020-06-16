Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu vatandaşların gündeminde. Son olarak 15 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilen edilen sokağa çıkma yasağı 1 Haziran'dan bu yana uygulanmıyor. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de 1 Haziran itibari ile pek çok alanda normalleşme adımları atıldı. Seyahat yasakları kaldırıldı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için de uygulanan sokağa çıkma yasakları esnetildi. Bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ancak şimdiye kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

EN SON SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER

En son Mayıs ayının son hafta sonunda büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır" derken, 65 yaş üstü için de "haftanın her günü 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabilecektir." ifadesini kullandı.