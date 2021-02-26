Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin korona virüs önlemleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonu kesintisiz süren kısıtlama cuma akşamları saat 21.00 itibarıyla başlayarak, pazartesi günü saat 05.00'a kadar geçerli oluyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar daha önce açıklanmış, kısıtlamaların ikinci bir duyuruya kadar uygulanacağı bildirilmişti. Vaka sayısında yaşanan düşüşle beraber 27-28 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumuna gözler çevrildi. İşte, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Korona virüs bulaşıcılığını önlemek ve hareketliliğin önüne geçmek adına uygulanan kısıtlama, hafta sonları kesintisiz devam edecek. Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 27-28 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.

VERGİ BORCU ÖDEYECEKLER MUAF OLACAK!

İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Martta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı 26 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 29 Şubat Pazartesi sabahı 05.00’e kadar kesintisiz sürecek.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Kısıtlamalar yaklaşık 2 aydır hafta sonları uygulanıyor.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı;

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER DIŞARI ÇIKABİLİR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler."

Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin, şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanmalarıyla mümkün olacak.

İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.