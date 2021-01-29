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Bu hafta yasak var mı? 30-31 Ocak'ta bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika açıklamalar

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusu hafta sonuna saatler kala merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kısıtlamaları kademeli olarak kaldırabiliriz" açıklamasının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündeme geldi. Peki, 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika açıklamalar...

Bu hafta yasak var mı? 30-31 Ocak'ta bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika açıklamalar

Korona virüs salgınını kontrol altına almak amacıyla alınan korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada "Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI KALKACAK MI?

Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere konun uzmanları ise kısıtlamaların kalkması için vaka sayılarında azami olarak günlük binin altına inilmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan, rakamlardaki düşüle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanabileceği ve hafta sonu ise saat 20.00'den sabah saat 05.00'e kadar kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde öngörüler de bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki henüz bu ihtimallerle ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor.

30-31 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi sebebiyle bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

ZORUNLU HALLERDE SEYAHATLER SERBEST

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler."

Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 30-31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri ve detayları
Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin, şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanmalarıyla mümkün olacak.

İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

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