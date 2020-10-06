FOX Tv ekranında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının 5 Ekim- 9 Ekim haftasındaki yarışmacılarının kimler olduğu izleyiciler tarafından merak edilmekte. İşte, bu haftanın Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları...

Gaye Özdemir: 27 yaşında. 2 senelik evli. Rizeli. Genç ve enerjik. Bir o kadar da panik. Karadeniz fırtınası esitrmeye geldi.

Fidan Özdemir: Güneşe gözlüksüz çıkamıyor. Yemekleri eleştirmeden duramıyor. El ele veren ikili ilk günden 15 bine göz kırpıyor.

Elif Bilgili: 35 yaşında. 10 yıllık evli. İnatçı. Karadenizli. Mutfakta yemekleri sıralıyor. Sofrada ise cevapları...

Güleser Bilgili: İddialı kayınvalide Erzurumlu. Doğunun incisi, dünyanın birincisi diyor kendi memleketi için. Erzurum'u temsil etmeye geliyor.

Meryem Kepçeoğlu: 34 yaşında. 11 yıllık evli. İnatçı mı inatçı. Atarsa kafası atar parmağındaki tektaşı.

Melek Kepçeoğlu: Kibar mı kibar... Puanları olay yaratıyor. Gelini ile birlikte 15 bin lira istiyor.

Gülşen Çayırdere: 40 yaşında. 20 senelik evli. Mutfakta coşuyor, masa da susuyor, sofrası için özel hazırlık yapıyor.

Ayten Çayırdere: Trakyalı. aman duymasın oyun havası. Kendisi çekimlerin ardından geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Program ekibi tarafından baş sağlığı dileği mesajı yayınladı.

Mihayela Üpçin: Romanyalı gelin 32 yaşında. 1 senelik evli. Eskrimle uğraşıyor. Sporu çok seviyor. Hamur işlerine de hakim.

Emine Çakı Üpçin: Kendisi aşçı. Sofrada sakin, mutfağa hakim. Gelini ile son gün birincilik hedefliyor.