Babasıyla bir türlü yıldızı barışmayan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete maruz kaldığını ileri sürmüştü. İbrahim Tatlıses, Levent Dörter ile nikâhında şahitlik yaptığı kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i sosyal medyadan takibi bırakıp birlikte yer aldıkları kareleri de silmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Dilan Çıtak ayrıca babası İbrahim Tatlıses'in kendisi için "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" ifadelerini kullanmasının ardından; "Tabii ki İdo’dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor" diyerek babası ve Derya Tuna hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.