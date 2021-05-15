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"Kovid'e karşı erken dönemde o ilaç etkili!"

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının, erken dönemde etkili olduğunu söyledi. İnal, "Örneğin PCR pozitif, öksürük ve boğaz ağrısı varsa Favipiravir etkilidir. Yine PCR pozitif olup akciğer tutulumu varsa da yine Favipiravir´in etkili olduğu görülüyor" dedi

BU İLACI KULLANIN! Son dakika: Kovid'e karşı erken dönemde Favipiravir etkili
"Kovid'e karşı erken dönemde o ilaç etkili!"
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DHA

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, yaptığı açıklamada, Covid-19 tedavisine ilk başlandığında Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçlarını uyguladıklarını anımsattı. Geçen hafta Hidroksiklorokin ilacının Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi kılavuzundan çıkarıldığını belirten İnal, "Çünkü, yapılan uzun dönem çalışmalarda Hidroksiklorokin çok etkili olmadığı ve riskin görülmesinden dolayı bu ilaç çıkarıldı.

"FAVİPİRAVİR'İN YAN ETKİSİ GÖRÜLMÜYOR"

Covid-19 tedavisi çok yeni bir hastalık olduğu için devamlı kendini güncelleyebiliyor. Yeni bulgular ile tedaviyi güncellememiz gerekiyor. O yüzden tanı konulduktan sonra artık Favipiravir ile devam ediliyor. Yalnız Hidroksiklorokin ile Favipiravir aynı değil. Favipiravir yeni bir ilaç ama şu anki verilerde çok ciddi yan etkisi olduğu görülmüyor" dedi.

"ERKEN DÖNEMDE ETKİLİ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

DHA'da yer alan habere göre Dr. İnal, Favipiravir´in bir özelliğinin bulunduğunu söyleyerek, "Favipiravir, hastalığa tanı konulduktan sonra erken dönemde etkili oluyor. Örneğin PCR pozitif, öksürük ve boğaz ağrısı varsa Favipiravir etkilidir. Yine PCR pozitif olup akciğer tutulumu varsa da yine Favipiravir´in etkili olduğu görülüyor. Ancak hasta yoğun bakıma gitmiş ise Favipiravir´in etkinliğinin hiç olmadığı görülüyor. Bu dönemde farklı ilaçlar kullanılıyor.

"HASTA, SEMPTOM OLMASA DA KULLANMALI"

Yani Favipiravir ilk semptomlar başladığı zaman kullanıldığında etkili olduğu gözlemlendi. O yüzden filyasyon ekipleri hastalara bu ilacı verdiklerinde kullansınlar. En büyük sıkıntı şu; hasta eğer ki bir semptomu yoksa 'benim hiçbir sıkıntım yok' deyip bu ilacı kullanmayabiliyor. Bu ilaç 5 gün kullanılıyor ve sabah 8, akşam 8 tane içiliyor. Dolayısıyla çok fazla ilaç içildiği için bunda korku oluşuyor.

"KULLANMAYINCA HASTALIK İLERLİYOR"

Yani 16 tablet içince 'acaba başıma bir iş gelir mi?' diye korkup içmeyebiliyor. O yüzden hastalarımız bu dönemde bu ilacı kullanmadıkları zaman bazı hastalarımızda hastalığın geliştiğini görebiliyoruz. O nedenle eğer ki PCR testi pozitif çıkıp, filyasyon ekibi bu ilacı verdiyse mutlaka kullansınlar" diye konuştu.

"İLAÇ SAATLERİNİN FARKLI OLMASINA DİKKAT EDİN"

Dr. İnal, kronik hastalıkları nedeniyle ilaç kullanan insanları da uyararak, "Hastalığa yakalanan insanların eğer kullandığı bir ilaç varsa bu ilaçlara devam etmeliler. Yani, 'ben Covid oldum hipertansiyon ilacımı keseyim' ya da 'diyabet ilacımı keseyim' derse hasta yanlış yapar. Bu sefer hasta hipertansiyonun ya da diyabetin komplikasyonuna döner. Ya da başka hastalığı varsa bu da aynı şekilde geçerli. Hastalıkta tüm ilaçlarını kesmeden devam etmesi gerekiyor. İşte, 'Favipiravir verildiğinde diğer ilaçlar ile etkileşim olabilir mi' diye düşünülebilir. Böyle durumlarda mümkünse Favipiravir ile diğer ilaçlarını kullandığı saatlerin farklı olmasına dikkat etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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