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Bu kişilerin yanındayken dikkat! İşte sivri dilleriyle ünlü olan 4 burç!

Her burcun insanının kendi karakter özellikleri farklıdır. Bazı burçlarında baskın olan özellikleri vardır. Örneğin şimdi sizlere bahsedeceğimiz dört burç, kendilerini laf sokma konusunda usta bilirler ve bu özellikleriyle övünürler. Hatta kendilerine “Laf sokma sanatçısı” bile diyenler vardır. İşte yanlarında dikkatli olunması gereken sivri dilleriyle ünlü olan 4 burç…

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  • Bu kişilerin yanındayken dikkat! Laf sokma konusunda usta olan 4 burç…

    Burçların belirgin özellikleri bazen olumsuz olabiliyor ve can sıkabiliyor. Zaman zaman bazı insanların sivri dilli halleri yüzünden onlarla buluşmaktan bile kaçtığımız anlarımız bile olabiliyor. İşte sivri dilleri ve laf sokucu özellikleriyle bilinen 4 burç…
  • Bu kişilerin yanındayken dikkat! Laf sokma konusunda usta olan 4 burç…

    İKİZLER 

    İkizler burcu kadın erkek ayrımı olmadan sivri dili kullanma konusunda çok başarılı burçlar başında gelir. Özellikle laf sokarken zekalarını mükemmel derecede kullanırlar.
  • Bu kişilerin yanındayken dikkat! Laf sokma konusunda usta olan 4 burç…

    AKREP

    En belirgin özelliği sivri dilleri olmaları olan akrep burçları, laf sokmayı fazlasıyla severler. Akrep burcundan biriyle ilişki yaşıyorsanız, triplerine ve laf sokmalarına şimdiden kendinizi alıştırmanızı öneririz.
  • Bu kişilerin yanındayken dikkat! Laf sokma konusunda usta olan 4 burç…

    BOĞA

    Genel olarak sakin oldukları bilinen boğa burçları sinirlendikleri zaman gözleri hiçbir şeyleri görmez. Özellikle bir mücadeleye girmek zorunda kaldıysanız boğa burcu imalarıyla baş etmeyi göze almalısınız.
  • Bu kişilerin yanındayken dikkat! Laf sokma konusunda usta olan 4 burç…

    YENGEÇ

    Duygusallık konusunda nam salmış olan yengeç burçları, sinirlendikleri zaman çoğu şeyi yanlış anlayabiliyor. Hal böyle olunca elindeki ufak bilgileri de silah olarak kullanabiliyor ve konuşma anında karşısındakinin savunmasız anını kollayarak, sivri dilini çıkarıyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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