YENGEÇ

Duygusallık konusunda nam salmış olan yengeç burçları, sinirlendikleri zaman çoğu şeyi yanlış anlayabiliyor. Hal böyle olunca elindeki ufak bilgileri de silah olarak kullanabiliyor ve konuşma anında karşısındakinin savunmasız anını kollayarak, sivri dilini çıkarıyor.