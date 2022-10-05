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"Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

Bu ünlüleri her daim televizyonda görüyoruz. Enerjileriyle bize her daim 18 gibi hissettirseler de aslında gerçek yaşları hiç de öyle değil! En küçüğü 34 yaşında olan ünlülerimizin gerçek yaşları sizi oldukça şaşırtacak!

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  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    BENGÜ

    2 Nisan 1979 - 43 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    FAHRİYE EVCEN

    4 Haziran 1986 - 36 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    KEREM BURSİN

    4 Haziran 1987 - 35 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    TUĞBA BÜYÜKÜSTÜN

    5 Temmuz 1982 - 40 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    MURAT BOZ

    5 Temmuz 1982 - 40 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    SİMGE

    8 Ağustos 1981 - 41 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    DEFNE SAMYELİ

    4 Haziran 1987 - 35 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    KAAN URGANCIOĞLU

    9 Mayıs 1981 - 41 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    ASLI ENVER

    4 Haziran 1987 - 35 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    MERYEM UZERLİ

    12 Ağustos 1983 - 39 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    ENGİN ÖZTÜRK

    12 Ekim 1981 - 40 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    ÇAĞLA ŞİKEL

    2 Ocak 1979 - 43 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    ESRA EROL

    12 Mayıs 1982 - 40 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    HANDE YENER

    12 Ocak 1973 - 49 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    ELÇİN SANGU

    13 Ağustos 1985 - 37 yaşında

     
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    MERVE BOLUĞUR

    16 Eylül 1987 - 35 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    TARKAN

    17 Ekim 1972 - 49 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    DERYA ULUĞ

    17 Haziran 1980 - 42 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    SILA

    17 Haziran 1980 - 42 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    MERVE ÖZBEY

    18 Temmuz 1988 - 34 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    MÜGE ANLI

    19 Aralık 1973 - 48 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    İREM DERİCİ

    21 Mart 1987 - 35 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    HADİSE

    22 Ekim 1985 - 36 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    YASEMİN ÖZİLHAN

    22 Ekim 1985 - 36 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    BEREN SAAT

    26 Şubat 1984 - 38 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    KIVANÇ TATLITUĞ

    27 Ekim 1983 - 38 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    EZGİ MOLA

    29 Mart 1983 - 39 yaşında
  • "Bu nasıl mümkün olabilir?" diyeceksiniz! İşte ünlülerin gerçek yaşları...

    GÜLŞEN

    29 Mayıs 1976 - 46 yaşında

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