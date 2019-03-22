Yerli oyun ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED),sektöre nitelikli insan gücü sağlamaya yönelik adımlarına bir yenisini ekledi. Dernek bu amaçla, oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere yönelik staj programını duyurdu. Program çerçevesinde 100’den fazla kişi TOGED üyesi oyun stüdyolarında staj yapma fırsatı elde edecek.
30’un üzerindeki üyesiyle 2018 yılında 1 milyar doları aşan ihracata imza atan TOGED, genç geliştirici adaylarını bu yaz oyun sektöründe yer almaya davet etti.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
Bu kapsamda dernek, adaylara Türkiye'nin önde gelen oyun stüdyolarında tecrübe kazanma ve oyun sektörünü yakından tanıma şansı vereceğini duyurdu.
Verilen bilgiye göre başvuruların toplanmaya başladığı programda, staj yapmak isteyen adaylar, ilgilendikleri firmayı belirttikleri ve özgeçmişlerini ekleyip, info@toged.orgadresine gönderdikleri e-postayla değerlendirmeye alınacak.
HANGİ OYUN STÜDYOLARI VAR?
TOGED’in program kapsamında genç geliştiricilere staj imkânı sunulacak olan oyun stüdyoları ise şunlar:
Alictus, Elite Games, Kodobur, Negentra, Pixega Studio, Taleworlds, Black COCO, Gamester, Mayadem, ATOM, Pixofun, Tiramisu, Crytek, Gram Games, Mildmania, Oldmoustache, Reo-Tek, Udo Games, DGR Project, Havelsan, Mythra Tech, Panteon, SanLab, VLmedia, Digtioy, Infosfer, NAR, Peak Games, Simsoft, Zibumi.
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