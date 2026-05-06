Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu salgın hanedan soyunu tehdit ediyordu! Türkiye'nin geçmişten günümüze karşı karşıya kaldığı büyük salgınlar!

        Bu salgın hanedan soyunu tehdit ediyordu! Türkiye'nin geçmişten günümüze karşı karşıya kaldığı büyük salgınlar!

        Tarih boyunca Anadolu toprakları yalnızca büyük savaşlara değil, aynı zamanda gözle görülmeyen düşmanlara karşı verilen zorlu sağlık mücadelelerine de sahne oldu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte milyonlarca insanın hayatını etkileyen salgın hastalıkların bilinmeyen yönlerini sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 08:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizin geçmişi, imparatorlukları çökerten ve ulu önderleri yatağa düşüren ölümcül virüslerle edilen amansız mücadelelerin izleriyle dolu. Vebanın sokakları boşaltan korkutucu günlerinden Covid-19'un karantina süreçlerine kadar uzanan bu çarpıcı dosyanın tüm detayları haberimizin devamında...

        2

        VEBA

        Salgın hastalıklar, tarih boyunca Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkiledi. Bunların en yıkıcısı olan veba, Osmanlı döneminde özellikle İstanbul’da yaşamı durma noktasına getirdi.

        3

        1467’deki büyük salgında cenazeleri kaldıracak kimse bulunamazken, Fatih Sultan Mehmet şehre dönüşünü ertelemek zorunda kaldı. Zamanla halk ve yabancılar hastalıktan korunmak için sıra dışı önlemler aldı; ev eşyaları yakıldı, sokaklarda koruyucu örtülerle dolaşıldı. 1812’de ise mahalleler arası geçişler bile izne bağlandı.

        4

        KOLERA

        19. yüzyılda Osmanlı’nın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri koleraydı. 1822’de ilk kez görülen hastalık sonrası devlet sıkı karantina uygulamalarına geçti.

        5

        İstanbul’a gelen gemiler günlerce bekletildi, kamusal alanlar düzenli olarak temizlendi. Bu süreç, modern halk sağlığı önlemlerinin başlangıcı olarak kabul edildi.

        6

        ÇİÇEK

        Çiçek hastalığı özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Ancak Osmanlı’da uygulanan yerel aşı yöntemi, Avrupa’da da ilgi gördü ve tıp tarihinde önemli bir yer edindi. Hastalıkla mücadele kapsamında aşı zorunluluğu getirilerek yaptırmayanlara cezai yaptırımlar uygulandı.

        7

        KIZAMIK

        Kızamık, Osmanlı sarayına kadar girerek büyük bir paniğe neden oldu. Sultan I. Ahmed ve kardeşinin hastalanması, hanedanın geleceği konusunda endişe yarattı. Zamanla alınan hijyen önlemleri ve izolasyon uygulamalarıyla hastalık kontrol altına alındı.

        8

        İSPANYOL GRİBİ

        1918’de ortaya çıkan İspanyol gribi, Anadolu’yu da etkisi altına aldı. Salgın sırasında Mustafa Kemal Atatürk de hastalığa yakalandı ve Beşiktaş’taki evinde dinlenerek iyileşti.

        9

        COVID-19

        Yakın tarihin en büyük küresel sağlık krizlerinden biri olan Covid-19, Türkiye’de de ciddi etkiler yarattı. Karantinalar, kapanmalar ve aşı çalışmalarıyla mücadele edilen bu süreç, modern dünyanın salgınlara karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu da sorgulattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

        İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), sefer sırasında kayboldu. Vapurda kadına ait çanta bulundu. Yapılan güvenlik kamera görüntülerinde Huseynova'nın vapura bindiği anlara ait görüntülere ulaşıdı. Ancak genç kadının Beşiktaş'ta inen y...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"