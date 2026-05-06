Bu salgın hanedan soyunu tehdit ediyordu! Türkiye'nin geçmişten günümüze karşı karşıya kaldığı büyük salgınlar!
Tarih boyunca Anadolu toprakları yalnızca büyük savaşlara değil, aynı zamanda gözle görülmeyen düşmanlara karşı verilen zorlu sağlık mücadelelerine de sahne oldu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte milyonlarca insanın hayatını etkileyen salgın hastalıkların bilinmeyen yönlerini sizin için derledik!
Ülkemizin geçmişi, imparatorlukları çökerten ve ulu önderleri yatağa düşüren ölümcül virüslerle edilen amansız mücadelelerin izleriyle dolu. Vebanın sokakları boşaltan korkutucu günlerinden Covid-19'un karantina süreçlerine kadar uzanan bu çarpıcı dosyanın tüm detayları haberimizin devamında...
VEBA
Salgın hastalıklar, tarih boyunca Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkiledi. Bunların en yıkıcısı olan veba, Osmanlı döneminde özellikle İstanbul’da yaşamı durma noktasına getirdi.
1467’deki büyük salgında cenazeleri kaldıracak kimse bulunamazken, Fatih Sultan Mehmet şehre dönüşünü ertelemek zorunda kaldı. Zamanla halk ve yabancılar hastalıktan korunmak için sıra dışı önlemler aldı; ev eşyaları yakıldı, sokaklarda koruyucu örtülerle dolaşıldı. 1812’de ise mahalleler arası geçişler bile izne bağlandı.
KOLERA
19. yüzyılda Osmanlı’nın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri koleraydı. 1822’de ilk kez görülen hastalık sonrası devlet sıkı karantina uygulamalarına geçti.
İstanbul’a gelen gemiler günlerce bekletildi, kamusal alanlar düzenli olarak temizlendi. Bu süreç, modern halk sağlığı önlemlerinin başlangıcı olarak kabul edildi.
ÇİÇEK
Çiçek hastalığı özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Ancak Osmanlı’da uygulanan yerel aşı yöntemi, Avrupa’da da ilgi gördü ve tıp tarihinde önemli bir yer edindi. Hastalıkla mücadele kapsamında aşı zorunluluğu getirilerek yaptırmayanlara cezai yaptırımlar uygulandı.
KIZAMIK
Kızamık, Osmanlı sarayına kadar girerek büyük bir paniğe neden oldu. Sultan I. Ahmed ve kardeşinin hastalanması, hanedanın geleceği konusunda endişe yarattı. Zamanla alınan hijyen önlemleri ve izolasyon uygulamalarıyla hastalık kontrol altına alındı.
İSPANYOL GRİBİ
1918’de ortaya çıkan İspanyol gribi, Anadolu’yu da etkisi altına aldı. Salgın sırasında Mustafa Kemal Atatürk de hastalığa yakalandı ve Beşiktaş’taki evinde dinlenerek iyileşti.
COVID-19
Yakın tarihin en büyük küresel sağlık krizlerinden biri olan Covid-19, Türkiye’de de ciddi etkiler yarattı. Karantinalar, kapanmalar ve aşı çalışmalarıyla mücadele edilen bu süreç, modern dünyanın salgınlara karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu da sorgulattı.