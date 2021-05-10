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Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı hangi gün, yasak var mı?

Mübarek Ramazan ayının bitmesine günler kala Ramazan Bayramı araştırmaları çoğaldı. İslam dini için mübarek kabul edilen Ramazan ayının ardından kutlanan bayramın bu sene hangi günlere denk geldiği merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından araştırılan Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz

Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı hangi gün, yasak var mı?

Bilindiği gibi 2021 Ramazan Bayramı bu sene de koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama tedbirlerine uygun kutlanacak. Ramazan Bayramı için geri sayım başladı, 2021 bayram tarihleri gündeme geldi. Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2021 bayram tarihleri ve yasakla ilgili son gelişmeler...

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Hafta sonları ile beraber Ramazan bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 29 Nisan 19.00'da başlayan ve Türkiye'nin her bölgesinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs 05.00'te sonra erecek. Buna göre bu yıl da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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