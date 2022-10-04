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Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

Sofranın kurulmasından, toplanmasına kadar bir dizi süreci kapsayan sofra adabı, özellikle resmî yemeklerde kesinlikle dikkat edilmeli. Bu kurallar, yemeği güzel geçirmenizin yanı sıra insanların sizi tam bir beyefendi/hanımefendi olarak hatırlamasını sağlayacak.

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  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Sofrada dik oturulur. Dirsekler masaya konmaz ve yayılarak oturulmaz.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Tabağa çok fazla yemek alınmaz. Sadece yenecek kadar alınır. Arzu edilirse tekrar yemek alınabilir.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Sofrada öksürülmez veya burun temizlenmez. Eğer bunların yapılması gerekiyorsa masadan kalkılır.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Yemeklere limon sıkmak istenildiğinde, limon sağ ele alınır ve sol elde limona siper edilir. Böylece masadaki diğer insanlara limon suyu sıçraması önlenir.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Sofrada sesli bir şekilde muhabbet edilmez.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Yemek bitimi için herkesi beklemek gerekir. Önceden bitiren kişi masadan kalkamaz. 
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Lokmalar büyük değil küçük parçalar halinde olmalıdır. Ağızda yemek varken konuşulmaz.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Ev sahibi ya da davetteki en büyük kişi sofraya oturmadan masaya oturulmazveya masadan kalkılmaz.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Masadan kısa süreli ayrılmalarda peçete sandalyeye bırakılır ve sandalye biraz içeri itilir.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Sofrada sigara içilmez.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Cep telefonu, anahtarlık gibi eşyalar masaya konmaz.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Bir restorandaysanız sipariş vermek için menüyü kapatmanız gerekir.  Menü açık olduğu sürece garson gelmez.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    İki el birden masanın üzerinde olmalıdır.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Yemek yerken masadakilerin hızına uymak gerekir. Masadaki yiyecekleri uzatırken, önce sağdakine verilir. Kişi kendi almadan önce başkasına uzatmalıdır.
  • Bu tüyolarla çevrenizi kendinize hayran bırakın! İşte hayat kurtaran sofra adabı kuralları...

    Yemeğe otururken, peçete bacakların üst kısmına serilir. Kalkarken, peçete tabağın yan tarafına konur.

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