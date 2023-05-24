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Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

Hastalıklar birçok yaşta ortaktır, ancak orta yaşta artar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyadaki çoğu insan daha uzun yaşıyor ve 60'lı yaşlarına kadar yaşamayı bekleyebilir. Ancak yaşama ömrü her ne kadar artsa da belli yaş grubundaki kişilerin sağlık sorunlarını benzerlik göstermektedir.

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  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    2030'a kadar, her altı kişiden biri 60 yaş ve üzerinde olacak, bu da nüfusun payı 1,4 milyara çıkacak. DSÖ, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun bu bölümünün ikiye katlanarak 2,1 milyara ulaşacağını söylüyor.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    İnsanların yaşlanmasıyla birlikte sağlık sorunları da artmaktadır. Michigan Üniversitesi Genel Tıp Bölümü'nde dahiliyeci ve yardımcı doçent olan Dr. Renuka Tipirneni, "Gördüğümüz şey, bazı kronik sağlık durumlarının sıklıkla 50 yaşından itibaren teşhis edildiğidir" diyor.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Bu durumları kimlerin geliştirdiği genetik, yaşam tarzı, etnik köken ve ırk ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. 80 yaşındaki bazı kişiler 30 yaşındakilerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerine sahiptir. DSÖ, diğerlerinin sağlık sorunlarını çok daha erken geliştirdiğini söylüyor.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Frontiers in Public Health dergisinde 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bazıları bu koşullardan birden fazlasına sahip olacak. Çalışma, "65 yaşın üzerindeki Amerikalıların yüzde altmış ikisinde birden fazla kronik rahatsızlık var ve birden fazla kronik rahatsızlığın yaygınlığı, nüfusun yaşlanması ve artan diyabet oranları nedeniyle artıyor" diyor.

    İşte 50 yaşına geldiğinizde ortaya çıkabilecek en yaygın beş sağlık sorunu…
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    YÜKSEK TANSİYON

    Blue Cross Blue Shield'e göre 70 milyondan fazla Amerikalı yüksek tansiyona veya hipertansiyona sahip. Hipertansiyon inme, kalp krizi, böbrek hastalığı ve ölüme yol açabilecek diğer sorunların önde gelen nedenidir.

    Kan damarları daha az elastik hale geldiğinden, 60 yaşından büyük kişilerde daha yaygın hale gelir.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Frontiers in Public Health dergisinde yayınlanan bir çalışma, "Damar sertliğine önemli bir katkıda bulunan hipertansiyon, yaşlı yetişkinlerin en yaygın kronik hastalığıdır" diyor.

    "İzole sistolik hipertansiyon, özellikle yaşlı yetişkinler arasında yaygındır ve ileri yaşlarda bile ölümle ilişkilidir."
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Mayo Clinic, 40 yaş ve üstü kişilerin kan basıncını en az yılda bir kez kontrol etmesi gerektiğini öneriyor. Hipertansiyonunuz varsa, doktorunuz daha sık kontroller önerebilir.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    YÜKSEK KOLESTOROL

    Frontiers in Public Health dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, "Son 20 yılda ölüm oranları düşmesine rağmen, kardiyovasküler hastalık yaşlı yetişkinlerin en yaygın ölüm nedeni olmaya devam ediyor."
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Yüksek kolesterol, tedavi edilmezse ateroskleroza ve kan damarlarında tıkanıklıklara neden olabilir. Çalışma, aterosklerozun enflamasyona ve kardiyak olaylar, serebrovasküler olaylar, periferik vasküler hastalık, bilişsel bozukluk ve diğer organ hasarı riskini artıran daha fazla vasküler değişikliklere neden olduğunu söylüyor.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Yüksek kolesterol, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla yönetilebilir. Sorunu teşhis etmek için kan testleri gereklidir, çünkü çok az semptomla ortaya çıkar.

    Çalışma, normal yaşlanmanın vasküler yeniden şekillenme ve vasküler sertliği içerdiğini ekliyor.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    ARTRİT

    Frontiers in Public Health dergisindeki araştırmaya göre, "Osteoartrit, Amerikalı yaşlı yetişkinler arasında en yaygın ikinci kronik durumdur ve kronik ağrı ve sakatlığın yaygın bir nedenidir."
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Çalışma, 85 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 52'sinin hastalığa sahip olduğunu ve kadınlarda erkeklerden daha yaygın olduğunu söylüyor.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Tipirneni buna "Aşınma ve yıpranma tipi artrit" diyor. "50 yaşından önce bile çok ağırlaştırıcı olabilir, ancak özellikle 50 yaşın üzerinde, bununla ilişkili ağrının giderek daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz" diye ekliyor.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Obezite osteoartrit için bir risk faktörüdür. Hastalar yaşlandıkça şiddetli kalça ve diz artriti oranı artar.

    *Artrit problemi kronik ve ilerleyici özelliği bulunan bir eklem hastalığıdır. Günlük yaşamda ve istirahat halindeyken hastanın eklem ağrıları yaşamasına neden olmaktadır. Genellikle alkol ve sigara kullanan kişilerde görülen bu hastalık aynı zamanda genetik geçişli bir problemdir.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    DİYABET

    Frontiers in Public Health dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, "Nüfus yaşlandıkça ve daha fazla kilolu hale geldikçe diyabet oranları artıyor" . "Amerikalı yaşlı yetişkinler arasında diyabet prevalansı 2050 yılına kadar yüzde 400'den fazla artabilir."
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Diyabet, diyabetik ayak ülserlerine ve amputasyonlara katkıda bulunan periferik arter hastalığı ve periferik nöropatiyi içeren komplikasyonlarla bağlantılıdır.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    En erken aşamalarında, diyabet yaşam tarzı değişiklikleri ile yönetilebilir. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fahri profesör ve Öz-Yönetim Kaynak Merkezi'nde ortak olan Kate Lorig , "Bazen kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olması için bazı ilaçları da eklememiz gerekir" diyor.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    OSTEOPOROZ

    Yaşlanma, hem erkeklerde hem de kadınlarda kemik yoğunluğu kaybına yol açar, ancak kadınlar bunu en çok 50'den sonra yaşar. Bu, menopozla ilişkilendirilebilir.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Washington merkezli bir dahiliyeci olan Dr. Lucy McBride, "Östrojen yapmayı bıraktığınızda, kemik yoğunluğunuz tipik olarak düşer" diyor. Mayo Clinic, kadınlara ortalama 51 yaşında menopoz teşhisi konulduğunu söylüyor.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 50 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşık yüzde 20'sinde osteoporoz var. Frontiers in Public Health dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, osteoporoz artmış kemik kırıkları oranıyla ilişkilidir.
  • Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu

    *Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kelime olarak süngerimsi (gözenekli) kemik anlamına gelir. Kemiklerin içlerinde boşluklar oluşarak yoğunlukları azalır. Bu da kırılmaya ve çatlamaya yatkın hale gelmelerine neden olur.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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