Obezite osteoartrit için bir risk faktörüdür. Hastalar yaşlandıkça şiddetli kalça ve diz artriti oranı artar.

*Artrit problemi kronik ve ilerleyici özelliği bulunan bir eklem hastalığıdır. Günlük yaşamda ve istirahat halindeyken hastanın eklem ağrıları yaşamasına neden olmaktadır. Genellikle alkol ve sigara kullanan kişilerde görülen bu hastalık aynı zamanda genetik geçişli bir problemdir.