2026 yılının Ramazan ayına geri sayım başladı. Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında, milyonlarca vatandaş oruç ibadetini idrak edecek. Ramazan’da oruç saatleri, imsak vakti ile akşam ezanı vakti arasındaki süreyi kapsıyor. Coğrafi konum ve kış‑yaz imsakiyesi farkına göre hazırlanan 2026 İmsakiyesi yayımlandı. Bu kapsamda “Bu yıl Ramazan’da kaç saat oruç tutulacak, kaç gün oruçlu olunacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...