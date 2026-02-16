Bu yıl Ramazan'da kaç saat oruç tutulacak? 2026 Ramazan ayında kaç gün oruçlu olunacak?
On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına çok az bir süre kala araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayı her yıl, Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle yaklaşık 10 gün geriye geliyor. Bu yıl Şubat ve Mart aylarında idrak edilecek Ramazan ayı İmsakiyesi belli oldu. Peki, 2026 Ramazan ayında kaç gün oruç tutulacak, bir günde kaç saat oruçlu olunacak? İşte tüm detaylar...
2026 yılının Ramazan ayına geri sayım başladı. Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında, milyonlarca vatandaş oruç ibadetini idrak edecek. Ramazan’da oruç saatleri, imsak vakti ile akşam ezanı vakti arasındaki süreyi kapsıyor. Coğrafi konum ve kış‑yaz imsakiyesi farkına göre hazırlanan 2026 İmsakiyesi yayımlandı. Bu kapsamda “Bu yıl Ramazan’da kaç saat oruç tutulacak, kaç gün oruçlu olunacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.
BU YIL RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu doğrultuda Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.
2026 RAMAZAN’DA KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?
Ramazan’da oruç saatleri, imsak vaktinden güneşin batışına kadar geçen süreye göre belirleniyor. Her yıl imsakiye, her şehrin coğrafi konumu ve gün uzunluğu dikkate alınarak hazırlanıyor.
2026 Ramazan İmsakiyesine göre bu yıl yaklaşık 12-13 saat oruç tutulacak.
İLK İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
Ramazan ayının ilk orucunun tutulacağı 19 Şubat Perşembe günü Türkiye'nin dört büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekilde:
İstanbul:
İlk Sahur Vakti (İmsak): 06.22
İlk İftar Vakti (Akşam ezanı): 18.49
Ankara:
İlk Sahur Vakti (İmsak): 06.06
İlk İftar Vakti (Akşam ezanı): 18.35
İzmir:
İlk Sahur Vakti (İmsak): 06.28
İlk İftar Vakti (Akşam ezanı): 19.00
Bursa:
İlk Sahur Vakti (İmsak): 06.21
İlk İftar Vakti (Akşam ezanı): 18.50