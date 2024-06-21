5. ''HİPOALERJENİK YAZIYORSA HER CİLDE UYGUNDUR''

Hipoalerjenik kozmetik ürünlerde, örneğin alkol gibi yalnızca en yaygın alerjenik bileşenler yoktur. Yani bu ürünler, tamamen alerji yapmaz demek değildir. Örneğin, damıtılmış su cildinizin pH değerine daha yakın olduğu için cildinize daha uygun olabilir. Bu yüzden en zararsız görünen ürünlerin bile içeriklerini satın almadan önce dikkatlice incelemek önemlidir. Ayrıca, doğal içerikli kozmetikler bile herkesin cildi için uygun olmayabilir, çünkü her cilt tipi farklı tepkiler verebilir.