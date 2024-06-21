Doğru bilinen zararlı güzellik mitleri: İşte kaçınmanız gereken yanlış bilinen 7 bakım yöntemi!
İnsanların çoğunluğu güzel görünmek ister ancak güzellik adına yapılan bazı uygulamalar beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Yani günlük güzellik rutinlerimizde yer alan ve çoğu kez zararsız olarak kabul edilen bazı alışkanlıklar, uzun vadede cildimize zarar verebilir. Peki, güzellik adına yaptığınız hangi alışkanlıklar size zarar veriyor olabilir? İşte, sizi daha kötü gösterebilecek 7 güzellik miti ve ardındaki doğrular!
Güzellik uğruna yapılan birçok uygulama, aslında sağlığımızı tehlikeye atıyor olabilir. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan ve doğruluğu sorgulanmadan kabul edilen güzellik mitleri, cildimize ve genel sağlığımıza ciddi zararlar verebiliyor. Haberimizde, doğru bilinen yanlış güzellik uygulamalarının ardındaki gerçekleri derledik. İşte, detaylar...
1. ''HER GÜN MAKYAJ YAPMAK CİLDE ZARARLIDIR''
Aslında cilde zarar veren şey makyajın kendisi değil, yatmadan önce makyajı düzgün bir şekilde çıkarmayı ihmal etme eylemidir. Cildin nefes alma ve oksijen alma fırsatı olmalıdır. Gündüzleri modern kozmetikler, cildi çevrenin agresif etkilerinden koruyabildiğinden faydalı olan UV filtreleri, nemlendirici ve koruyucu özellikler içerir.
2. ''SİVİLCELERİ GÜNEŞTE KURUTABİLİRSİNİZ''
Güneş cildi gerçekten kurutur ancak cilt buna tepki vererek daha fazla yağ salgılayarak gözenekleri tıkar. Üstelik korunmasız olarak güneşe uzun süre maruz kalmak güneş alerjisini teşvik edebilir ve bu da lekelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
3. ''YÜZÜ BUZLA SİLMEK FAYDALIDIR''
Buz herkes için iyi değildir çünkü düşük sıcaklıklar cilde zarar verebilir bu da kan akışını bozabilir. Ayrıca şişkinlik ve örümcek damarları da ortaya çıkabilir. Bunların yanı sıra yağ bezlerinin fonksiyonundaki azalma, elastikiyet kaybına yol açar. Bu prosedür kuru cilde sahip olanlar tarafından göz ardı edilmeli, diğerleri ise aşırı kullanılmamalıdır. Buzdan daha iyi etkilere sahip birçok yüz kozmetik ürünü vardır.
4. ''DİŞLERİ HER YEMEKTEN SONRA FIRÇALAMALISINIZ''
Yapılan bazı araştırmalara göre yemekten hemen sonra dişleri fırçalamak sadece işe yaramaz değil, aynı zamanda zararlıdır. Ağız boşluğuna giren asit, diş minesini yer ve erozyonuna katkıda bulunur. Yani, yemek yedikten sonra 30 dakika içinde dişlerinizi fırçalarsanız diş minesi çok daha hızlı çürüyebilir.
5. ''HİPOALERJENİK YAZIYORSA HER CİLDE UYGUNDUR''
Hipoalerjenik kozmetik ürünlerde, örneğin alkol gibi yalnızca en yaygın alerjenik bileşenler yoktur. Yani bu ürünler, tamamen alerji yapmaz demek değildir. Örneğin, damıtılmış su cildinizin pH değerine daha yakın olduğu için cildinize daha uygun olabilir. Bu yüzden en zararsız görünen ürünlerin bile içeriklerini satın almadan önce dikkatlice incelemek önemlidir. Ayrıca, doğal içerikli kozmetikler bile herkesin cildi için uygun olmayabilir, çünkü her cilt tipi farklı tepkiler verebilir.
6. ''DÜZENLİ YÜZ JİMNASTİĞİ YAPARSANIZ KIRIŞIKLARDAN KURTULURSUNUZ''
Yüz jimnastiği yaparak yüz kırışıklıklarından kurtulabileceğiniz düşüncesi yaygındır. Ancak, yüz kasları vücuttaki diğer kaslardan farklıdır çünkü doğrudan cilde bağlıdırlar. Bu yüzden yüzünüzü sürekli germek ve egzersizler yapmak, var olan kırışıklıkları düzeltmez. Aksine, bu hareketler cildinizde daha fazla kırışıklık oluşmasına bile neden olabilir.
7. ''OJE TIRNAKLARIN NEFES ALMASINI ENGELLER''
Tırnaklar ölü hücrelerden oluştuğu için aslında nefes almaları gerekmez. Tırnaklar, ihtiyaç duydukları besinleri ve oksijeni kan dolaşımı yoluyla alırlar, havadan değil. Bu nedenle, oje kullanmak tırnakların beslenmesini veya sağlıklı olmasını etkilemez.
Kaynak: Health Line, Bright Side, Harvard Health Publishing, Daily Mail