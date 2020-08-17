Bücür oyuncuları kimler? Bücür filminin konusu ne? soruları film ile ilgili bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu Bücür’ün senaryosunu Yaşar Arak ve Ömer Müfit Pınar kaleme aldı. Bücür filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

BÜCÜR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Umut Kırca’nın yaptığı, Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan gibi oyuncuların yer aldığı 2018 yapımı “Bücür” Pazartesi akşamı Show TV’de!

BÜCÜR FİLMİNİN KONUSU

Ultra zeki bir çocuk olan Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Yoğun bilgisayar becerileri sayesinde annesinin izine rastlar ve İstanbul’a gitmenin bir yolunu bulur. Annesini ararken tuhaf bir tesadüf eseri rastladığı Özge ile başlarını büyük bir belaya sokarlar. Kendini nefes nefese bir kovalamaca içinde bulan Umut, hem annesinin izini sürdürmeye hem de Özge Abla ile peşlerine düşen adamları atlatmaya çalışacaklardır.