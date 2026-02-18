Canlı
        BUDO'nun 2 seferi iptal edildi

        BUDO'nun 2 seferi iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul ve Bursa arasında yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 23:57 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:57
        BUDO'nun 2 seferi iptal edildi
        BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

        Yapılan açıklamaya göre, saat 19.02.2026 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 19.02.2026 08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

