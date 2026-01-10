Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem BUDO'nun seferleri iptal edildi

        BUDO'nun seferleri iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştireceği 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 00:19 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:19
        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat saat 08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) ile 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

