BUDO'nun seferleri iptal edildi

Ana Haber Bülteni - 8 Ocak 2026 (Halep'teki Çatışmalarda Son Durum Ne?)

Habertürk Ekibi Halep'te: Halep'in merkezinde çatışmalar sürüyor. YPG'ye Halep'te nokta operasyon: Halep'te gerilim düşüyor mu? ABD'de polis şiddetine tepki yükseliyor: Trump polis şiddeti için ne dedi? Halep'teki çatışmalarda son durum ne? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.