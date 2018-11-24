THY Avrupa Ligi 9. hafta mücadelesinde Buducnost evinde CSKA Moskova'yı konuk etti. Mücadelenin ilk çeyreği 17-21 CSKA Moskova'nın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta bulduğu 28 sayıyla farkı açan Rusya ekibi soyunma odasına 49-35'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Buducnost, üçüncü periyodun sonunda farkı 2 sayıya kadar düşürdü ve son çeyreğe 65-67'lik skorla girildi. Etkili oyununa son periyotta da devam eden Buducnost karşılaşmayı 93-92 kazandı. Bu sonuçla birlikte CSKA Moskova, Euroleague'de bu sezon ilk kez yenildi. Buducnost 2. galibiyetini aldı.

1. PERİYOT: 17 - 21

2 PERİYOT: 35 - 49

DEVRE: 65 - 67

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