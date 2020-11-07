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Buğday çiminin içinde %70 oranında klorofil olduğundan güneş konsantresi olarak da bilinir. Yani hem içerisindeki vitaminler ile hem de doğallığıyla doktorun yolunu unutmak için birebirdir. Buğday çiminin besin değeri; yarım çay bardağı buğday çimi suyu: 1,5 kilo yeşil yapraklı sebzeye eşittir. Yani besin değeri tüm sebze ve meyvelere göre çok daha fazladır. A vitamini, B vitamini, C vitamini, E vitamini, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum içerir. Ayrıca B17 ile kanser hücreleriyle savaşır.

Buğday Çiminin Faydaları Nelerdir?

•Bağışıklık Sistemini Güçlendiriyor: Buğday çimi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu faydası ile hastalıklara karşı daha dayanıklı ve sağlıklı vücuda sahip olmanızı sağlıyor. İçerisinde bulunan bol miktarda vitamin ve mineral güçlendirici etkiyi ortaya çıkarıyor. Taze buğday çiminde; aynı ağırlıktaki taze portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini ve ıspanaktan 8 kat daha fazla demir bulunuyor. Bunlar dışında içerisinde bol miktarda A vitamini, E vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B7 vitamini, B1 vitamini ve fosfor barındırıyor. Besin değerlerinin bu denli yüksek olması, hastalıklara karşı vücudunuzda koruyucu etki yaratıyor. Hatta bazı araştırmalarda kemoterapi gören kanser hastalarının düzenli buğday çimi suyu tüketimi sonrası kan değerlerinde düzelme olduğu tespit ediliyor. Bu da hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi gören buğday çiminin kansere karşı da etkili sonuçlar gösterebilecek kadar güçlü bir besin olduğunu ortaya koyuyor.

•Vücudu Toksinlerden Arındırıyor: Kandaki toksinleri nötralize eden maddeleri içerisinde barındıran buğday çimi, vücudu toksinlerden arındırıyor. Bu da vücudun kendini yenilemesine ve zararlı maddelerin vücut içerisinde depolanmamasına yardımcı oluyor. Son zamanlarda gittikçe popüler olan detoks kavramının ana fikri. Detoks diyetlerinin en çok tercih edilen besini ise toksinleri temizleme özelliği ile buğday çimi oluyor. Buğday çimi hem kolay tüketilmesi hem de arındırıcı özelliği ile vücuttaki zararlı maddelerin düşmanı ve detoksun başrolü olarak karşımıza çıkıyor.

•Sindirim Sistemini Rahatlatıyor: Sindirim sistemi sorunları, hazır gıda tüketimleri ile daha yaygın hale geldi. Vücuda faydası dokunmayan maddeler, vücudun içerisine girdikçe bu sorunların üstesinden gelmek imkansızlaşıyor. Bu sorunların çözümü her alanda olduğu gibi doğaldan geçiyor. Vücudunuzun aradığı doğalı ve sağlığı içinde barındıran buğday çimi, sindirim sistemini rahatlıyor. Mide ve bağırsakların düzgün çalışmasını sağlayarak, sindirim sistemi sorunlarının üstesinden geliyor. Ayrıca yüksek lif içeriğine sahip olması ve metabolizmayı hızlandırması, sindirim için önemli bir etki yaratıyor.

•Kilo vermeye yardımcı olur.

•Enerji verir.

•Kanın pH seviyesini dengeler.

•Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır.

•Kan şekerini dengeler.

•Kandaki bakterileri yok eder.

•Antioksidan, anti-ageing özelliği vardır.

Buğday çimi suyu nasıl yapılır?

İlk olarak internetten veya aktardan; buğday çimi tohumu, orta büyüklükte bir tepsi ve toprak temin etmeniz gerekiyor.

Tohumları ıslatın ve 8-10 saat suda bekletin.

Tepsiye ilk olarak 2-3 parmak kalınlığında toprak dökün.

Toprağın üstüne 8-10 saat ıslattığınız tohumları yerleştirin. Tohumlar, toprağın üstünü tamamen kapatacak şekilde yerleştirmelisiniz. Aralarının açık olmamalı.

Tohumları toprağa yerleştirdikten sonra tohumların üstüne tekrar 2-3 parmak kalınlığında toprak koyun.

Sabah ve akşam tepsideki tohumlarınızı orta miktarda sulayın.

Çimler çıkmaya başlayıp 10-15 cm boya ulaşınca kesebilirsiniz. Eğer düzenli olarak buğday çimi tüketmek istiyorsanız ikinci bir tepsi hazırlamanızı ve böylece rutin olarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

Bundan sonra buğday çimi tüketmek için farklı yöntemler mevcuttur:

İlk yöntem; yemeklerinize ve salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.

İkinci yöntem; çim suyu sıkma makinesi alarak suyunu çıkarmaktır.

Üçüncü yöntem; blender. Mutfağınızdaki blenderınıza buğday çimlerini ve biraz suyu koyarak çim suyunu elde edebilirsiniz. Blender ile bu işlemi yapacaksanız, içmeden önce bir tülbentten geçirip süzmeyi unutmayın.

Her şey kuralına uygun olmalı. Dikkat etmeniz gerekenler:

Buğday çimlerini direkt güneşe maruz bırakmamalı ve küflenmeye karşı her gün mutlaka kontrol etmelisiniz.

Buğday alırken aşurelik buğday almamaya ve mümkünse organik buğday almaya da özen gösterin.

Kullandığınız toprağı tekrar kullanmayın çünkü buğday, yetişirken topraktaki tüm besinleri alıyor. Her çimlendirmede mutlaka yeni toprak kullanın.

Aksi tavsiye edilmedikçe günde yarım ya da 1 çay bardağı çim suyu içmelisiniz. Çimlerinizi kestikten sonra 7 güne kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.

Unutmayın, buğday çimi direkt yenen bir bitki değildir, sıvı halde ya da salataya eklenerek tüketilir.