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Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

Trakyalı çiftçiler buğdayda görülen 'kök hastalığı' nedeniyle üzülürken, son dönemdeki yağışlarla birlikte rekor verim beklenen ayçiçeği yüzleri güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, kent genelinde 1 milyon dönümün üzerinde alanda ayçiçeği ekildiğini belirterek, "Rekolte ayçiçeğinde yüksek olacak, çünkü iyi yağışlar gördü. Geçen yıl 100-150 kilo olan ayçiçeğinde bu yıl dekar başına 250 ila 350 kilo arasında verim bekliyoruz" dedi

07.08.2018 - 15:49 | Güncelleme: DHA

ürkiye'nin buğday ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Trakya'da, mevsimde beklenen yağışların düşmemesi sonucu, kuraklık nedeniyle buğdayda 'kök hastalığı' ortaya çıktı. Bölgede 1 milyon 750 bin dekar alanın büyük bölümünde görülen hastalık, buğdayda yüzde 50'lere varan ürün kaybına neden oldu. Buğdayda üzülen çiftçilerin yüzünü güldüren ise son dönem sağanak yağışlarla birlikte verimi artan ayçiçeği oldu.

DHA'da yer alan habere göre; Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, kent genelinde 1 milyon dönümün üzerinde alanda ayçiçeği ekildiğini belirterek, son yağışların ardından rekor verim beklendiğini söyledi. Mazot ve gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Yorulmaz, buğdayda yüzde 50 oranında verimin düştüğünü, çiftçilerin ayçiçeğiyle moral bulduğunu ifade ederek, "Geçen seneden bu yana gübre fiyatları yüzde 100 arttı. Mazot da aynı şekilde onu takip etti. Çiftçi bu yıl buğdayda yüzde 50'ye varan verim kaybı yaşadı. Üretici buğdaydaki verim kaybından doğan maddi sıkıntısını ayçiçeğinde gidermeyi hedefliyor. Bu yıl kanola yağını, yağ sanayi, 2 lira 20 kuruştan satın aldı. Ayçiçeği yağı, kanola yağından kaliteli olduğu için kanoladan daha çok para yapmalı. Geçen yıl 100-150 kilo olan ayçiçeğinde bu yıl dekar başına 250 ila 350 kilo arasında verim bekliyoruz" diye konuştu.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla Trakya ovaları sarıya boyanırken, yol kenarında bulunan tarlalar da doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Vatandaşlar, ayçiçeği tarlalarında bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylayışor.

 

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