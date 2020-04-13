Buğu kebabı nasıl yapılır? Kebap denince akla sadece şişelere geçirilmiş ya da sadece mangal üzerinde pişmiş etler gelmesin. Kebap çok geniş kapsamlı bir yemek türü kimi zaman sebzeli kimi zaman bol etli çeşitli soslarla şenlendirdiniz mi tadına doyulmaz bir lezzet karşımıza çıkıyor. Buğu kebabında hem et hem sebze hem peynir göreceğiz.

Buğu Kebabı Malzemeler:

600 gram dana kuşbaşı eti

3 yemek kaşığı sıvı yağ

150 gram arpacık soğan

2 adet kapya biber

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

2 çay bardağı bezelye

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Buğu Kebabı Yapılışı: