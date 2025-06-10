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        Haberler Bilgi Gündem Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Haziran 2025 Salı bugün bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

        Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Haziran 2025 Salı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

        Arefe günü ile birlikte toplam 4.5 gün süren Kurban Bayramı tatili sona erdi. Akabinde ise gözler kamu kurumlarının çalışma durumuna çevrildi. Para yatırmak ve çekmek, kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, bankaların bugün açık olup olmadığını araştırıyor. Para transferi yapmak isteyenler ise havale ve EFT yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Haziran 2025 Salı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 08:29 Güncelleme: 10.06.2025 - 08:31
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        6 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran’da sona erdi. Arefe günüyle birlikte 4.5 gün süren bayram tatilinin bitişiyle birlikte kamu kurumlarının çalışma durumu hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Para transferi yapmak, para yatırmak ve çekmek, kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, 10 Haziran 2025 Salı günü bankaların çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar...

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        10 HAZİRAN 2025 BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erdi.

        Kamuda normal mesai düzenine döndü. Bankalar, 10 Haziran Salı gününden itibaren hizmet vermeye başladı.

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        BUGÜN EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

        EFT farklı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen para transferi olduğundan resmi tatillerde EFT’ler hesaba geçmez.

        Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT’ler hesaba aktarılır.

        Buna göre, EFT'ler, 10 Haziran Salı günü saat 09.00’dan sonra hesaplara aktarılacak.

        Havale aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir.

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        BUGÜN FAST HESABA GEÇER Mİ?

        FAST ile farklı bankalar üzerinden para transferleri 7-24 gerçekleştirilebilir.

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        RESMİ TATİL TARİHLERİ 2025

        Kurban Bayramı Arife – 5 Ağustos 2025 Perşembe

        Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Ağustos 2025 Cuma

        Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Ağustos 2025 Cumartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Ağustos 2025 Pazar

        Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Ağustos 2025 Pazartesi

        Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

        Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

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