6 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran’da sona erdi. Arefe günüyle birlikte 4.5 gün süren bayram tatilinin bitişiyle birlikte kamu kurumlarının çalışma durumu hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Para transferi yapmak, para yatırmak ve çekmek, kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, 10 Haziran 2025 Salı günü bankaların çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar...