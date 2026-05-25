        Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

        Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması sonrası milyonlarca vatandaş "25 Mayıs bankalar açık mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bayram tatilinin ardından finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler resmi açıklamalara odaklandı. Bayram sonrası para transferi, EFT, havale ve şube işlemleri yapacak olan vatandaşlar bankaların çalışma düzenini merak ediyor. Peki, "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?" İşte 25 Mayıs Pazartesi bankaların durumu...

        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:32 Güncelleme:
        25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankaların açık olup olmayacağı, Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının çalışma düzeni vatandaşların gündeminde bulunuyor. Özellikle EFT, havale, kredi ve gişe işlemleri yapacak olan kişiler bankaların hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. İdari izin uygulaması kamu çalışanlarını kapsasa da bankalar finans sektöründe faaliyet göstermesi nedeniyle normal çalışma sistemine devam edebiliyor. Peki, "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?" İşte detaylar...

        25 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

        25 Mayıs Pazartesi günü "idari izin" kapsamında olduğu için, resmi tatil statüsünde değildir. Bu nedenle tüm özel bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün hizmet vermeye devam edecek.

        Kurban Bayramı resmi tatilinin 27 Mayıs Çarşamba günü başlaması nedeniyle bankaların 25 Mayıs tarihinde faaliyetlerine devam edeceği öngörülüyor.

        Vatandaşlar banka şubelerinden para yatırma, çekme, kredi işlemleri, hesap açılışı ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?

        25 Mayıs Pazartesi günü EFT ve havale işlemlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri de 7/24 sürdürülecek.

        Ancak bayram tatiline girilmeden önce oluşabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerde kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

        BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

        Kurban Bayramı’nın resmi tatil günleri olan 27-30 Mayıs tarihleri arasında banka şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Bu süreçte yalnızca ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmet vermeye devam edecek.

        Bankacılık işlemlerini şube üzerinden yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini bayram öncesinde tamamlaması öneriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
