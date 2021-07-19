Kurban Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatili yapacaklar için fırsat gözüküyor. İşte Diyanet dini günler takvimine göre 2021 Kurban Bayramı tarihi...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021? BUGÜN BAYRAM MI?
Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapılacak.
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2020 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.AHİR
|
1442
|
14
|
OCAK-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
RECEB
|
1442
|
13
|
ŞUBAT-2021
|
CUMARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
6
|
RECEB
|
1442
|
18
|
ŞUBAT-2021
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1442
|
10
|
MART-2021
|
ÇARŞAMBA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1442
|
14
|
MART-2021
|
PAZAR
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1442
|
27
|
MART-2021
|
CUMARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1442
|
13
|
NİSAN-2021
|
SALI
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1442
|
08
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1442
|
12
|
MAYIS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1442
|
13
|
MAYIS-2021
|
PERŞEMBE
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1442
|
14
|
MAYIS-2021
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1442
|
15
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1442
|
11
|
HAZİRAN-2021
|
CUMA
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
11
|
TEMMUZ-2021
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
19
|
TEMMUZ-2021
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
20
|
TEMMUZ-2021
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
21
|
TEMMUZ-2021
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
22
|
TEMMUZ-2021
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
23
|
TEMMUZ-2021
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1443
|
9
|
AĞUSTOS-2021
|
PAZARTESİ
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1443
|
18
|
AĞUSTOS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1443
|
08
|
EYLÜL-2021
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1443
|
07
|
EKİM-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1443
|
17
|
EKİM-2021
|
PAZAR
|
MEVLİD KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1443
|
06
|
KASIM-2021
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
C.EVVEL
|
1443
|
05
|
ARALIK-2021
|
PAZAR
|
........
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.
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