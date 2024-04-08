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        Haberler Yaşam Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu? Borsa çalışma saatleri

        Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?

        Borsa çalışma durumu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı öncesi pek çok kurumda tatil günleri birleşti. Resmi tatillerde kamu kuruluşları kapalı olurken bazı özel şirketler açık oluyor. Borsa İstanbul 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek. Peki Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu? Borsa çalışma saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 09:17 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:17
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        Borsada işlemi olan vatandaşlar bugün borsa açık mı sorusuna yanıt arıyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla borsa çalışma durumu belli oldu. İşte 8 Nisan Pazartesi borsa çalışma durumu

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        BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

        Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.

        Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

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        BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

        Borsa İstanbul 8 Nisan Pazartesi tam gün, 9 Nisan Salı günü ise 13:00'e kadar işlem görmeye devam edecek. Bayram süresince ve geride kalan sürelerde ise BIST 100 kapalı olacak.

        2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

        Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;

        9 Nisan Ramazan Bayramı arifesinde saat 13.00'e kadar açık

        10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı

        23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

        16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı

        15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos - Zafer Bayramı

        28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

        29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı

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