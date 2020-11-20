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Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Dünya Çocuk Hakları Günü neden kutlanıyor?

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü... Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte tüm dünya genelinde kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Günü pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? Çocuk hakları nelerdir?

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Dünya Çocuk Hakları Günü neden kutlanıyor?

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edildi. Bugünün önemine atfen 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edildi.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle birlikle çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı bir gündür. Çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak bu günün kutlanma amaçları arasında yer almaktadır.

18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlayan Sözleşme’de en temel değerler, ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme ve son olarak da katılım olarak yer almaktadır.

ÇOCUK HAKLARI NELERDİR?

- Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı

- Yaşama ve gelişme hakkı

- Sağlık hizmetlerine erişim hakkı

- Eğitime erişim hakkı

- İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı

- Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı

- İstismar ve ihmalden korunma hakkı

- Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı

- Ekonomik sömürüden korunma hakkı

- İfade özgürlüğü hakkı

- Düşünce özgürlüğü hakkı

- Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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