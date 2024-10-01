Bugün Dünya Kahve Günü! Dünyanın ilk kahvehanesinin İstanbul'da açıldığını biliyor muydunuz? İşte kahve hakkında birbirinden ilginç 10 gerçek!

Kahve, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için sabah rutininin vazgeçilmez bir parçası. Ancak her gün keyifle içtiğimiz bu içeceğin ardında ilginç ve şaşırtıcı hikayeler yatıyor. Kahve çekirdeklerinin yeşil olmasından Beethoven’ın kahve takıntısına kadar kahve hakkında bilinmeyen birçok gerçeği keşfetmeye hazır mısınız?