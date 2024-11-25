Bugün Erzurum'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Erzurum'da okul var mı, yok mu, hangi ilçelerde tatil?
Bugün Erzurum'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Kentte olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceğinin beklendiği belirtildi. Bu noktada gözler Erzurum Valiliği son dakika duyurularına çevrildi. Şehirde eğitim gören öğrenciler ve velileri ''25 Kasım Pazartesi Erzurum'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, hangi ilçelerde tatil?'' sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi. İşte detaylar…
25 Kasım Pazartesi Erzurum’da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı sonrası Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ‘’Bugün Erzurum’da okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?’’ sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili Erzurum Valiliği’nden açıklama geldi. İşte, detaylar…
BUGÜN ERZURUM’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Yurt genelinde birçok yol, kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi. Erzurum da kar tatili kararı alan iller arasında yer aldı.
25 KASIM ERZURUM’DA OKUL VAR MI YOK MU?
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceğinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."